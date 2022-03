90-111. Booker regresa y dirige la prueba de fuerza de los Suns en Miami

Andrea Montolivo Redacción deportes (EE.UU.), 9 mar Los Phoenix Suns lograron este miércoles un autoritario triunfo por 111-90 en el campo de los Miami Heat, en un choque entre los líderes del Oeste y del Este, respectivamente, en el que emergió Devin Booker, de regreso tras cuatro partidos de baja, con 23 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes. Los Suns, todavía sin el lesionado Chris Paul, recuperaron a Booker tras su ausencia forzada por el protocolo sanitario de la NBA y su estrella no tardó en recuperar protagonismo, con una actuación completa, apoyado por los 21 puntos y nueve asistencias de Mikal Bridges. El equipo de Mounty Williams se confirmó el mejor equipo visitante de la NBA (25-6), ante los líderes del Este, que no pudieron contar con Jimmy Butler, y reforzaron su liderato en el Oeste con un balance de 53-13. Lucen un impecable 22-0 cuando conceden menos de cien puntos y tumbaron a unos Miami Heat que llegaban a esta cita en gran forma, tras ganar doce de sus últimos catorce partidos. En Miami, Duncan Robinson destacó con 23 puntos y un seis de once en triples, mientras que Tyler Herro aportó 17 puntos, al igual que Bam Adebayo, y Kyle Lowry repartió diez asistencias. El equipo de Spoelstra sigue líder del Este (44-23), pero cuenta ahora con una ventaja de tan solo un partido sobre los Philadelphia 76ers de la dupla estelar formada por Joel Embiid y James Harden. ROBINSON Y LOWRY HACEN DE BUTLER Ante la baja de última hora de Butler, fueron Duncan Robinson y Kyle Lowry en dirigir el buen arranque de Miami, que se hizo con una rápida ventaja de 20-10 en apenas cinco minutos, con un 9 de 12 en tiros. Robinson se confirmó como uno de los mejores jugadores de la NBA en tiros de tres puntos y convirtió sus tres primeros intentos, al tiempo que Lowry, el auténtico "mariscal de campo" de los Heat, repartía cinco asistencias para sus compañeros. Pero los porcentajes del equipo de Spoelstra bajaron fisiológicamente con el pasar de los minutos y seis fallos consecutivos en tiros fueron aprovechados por los Suns para sellar un parcial de 13-0 que les permitió alcanzar su primera ventaja en el 27-25 del primer período, con nueve puntos de Deandre Ayton. Herro, un suplente de lujo para los Heat, con 14 puntos, y Robinson, que llegó al descanso con quince puntos en su haber y cinco triples, alimentaron a Miami, pero en los Suns Ayton, con quince puntos y siete de ocho en tiros, y Mikal Bridges, con once puntos y ocho rebotes, respondieron con autoridad y mantuvieron a su equipo por delante de dos puntos a mitad del encuentro. BOOKER Y LOS SUNS SE ESCAPAN No pararon de pisar el acelerador los Suns, que se salieron en el tercer período, con un baloncesto variado y dinámico, se escaparon hasta tocar una ventaja de 17 puntos en el 84-67, con tres minutos por jugar. A un Bridges que siguió dominando se sumó un Devin Booker que, con nueve puntos y un dos de dos en triples, uno de ellos en la última jugada del período, mantuvo la ventaja de los Suns en 17 puntos con el 91-74. Los Heat pagaron sus bajos porcentajes, con un modesto siete de 24 por el catorce de 27 de los Suns. Fue un golpe del que los Heat no lograron levantarse. Los Suns consiguieron un parcial de 9-0 en el comienzo del cuarto período e incrementaron su ventaja hasta los 26 puntos con un triple de Jae Crowder que dejó aún más en evidencia a los Heat, que apenas anotaron 25 puntos en 20 minutos de la segunda mitad. Los Heat acabaron su segunda mitad con tan solo 35 puntos y se rindieron ante unos Suns que reforzaron su candidatura para pelear hasta el final por el título, tras rendirse en la final del año pasado contra los Milwaukee Bucks. EFE am/msp