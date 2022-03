0-1. River Plate golpea al Liverpool en el primer duelo entre uruguayos

Montevideo, 9 mar Un penalti magníficamente ejecutado por el atacante Thiago Borbas le bastó al River Plate para dar el primer golpe y ganar este miércoles por 0-1 al Liverpool, en el cruce de clubes uruguayos, por la primera fase de la Copa Sudamericana. Bajo una intensa lluvia, ambos equipos saltaron al césped del histórico estadio Centenario con la idea de tomar ventaja y fue el local el que más trabajó para conseguirla. Con un Pablo González inspirado, el Liverpool se aproximó una y otra vez aprovechando el buen disparo que tiene el número 8 desde afuera del área. Con la pelota en movimiento y de tiro libre, el centrocampista probó en diferentes ocasiones en las que primero remató desviado y luego se encontró con las manos del portero Salvador Ichazo. Apenas habían pasado 15 minutos y todo hacía indicar que los dirigidos por Jorge Bava tomarían la delantera frente a un equipo que no generaba mayor peligro. Sin embargo, una genialidad de Gonzalo 'Chory' Castro lo cambió todo. El exdelantero del Mallorca y la Real Sociedad, entre otros equipos, tomó el balón en el centro del campo y envió un magnífico pase profundo para Borbas, quien al ingresar al área fue derribado por el portero Sebastián Lentinelly. Rápidamente, el árbitro venezolano Yander Herrera, quien mostró muchas cartulinas, sancionó un penalti que el número 9 cambió por gol con un potente disparo arriba. De esta forma, el River Plate pasó a ganar por 0-1 y desde allí comenzó a controlar un partido que en la primera etapa no tuvo muchas más situaciones de peligro. En el comienzo del segundo tiempo, Fabricio Díaz vio la cartulina roja en el Liverpool y el visitante se lanzó aún más al ataque, aunque nuevamente no pudo concretar. Sobre el final, una discusión entre los futbolistas también dejó al River Plate con diez futbolistas cuando Marcos Montiel fue expulsado. Por esto, el centrocampista se perderá el partido revancha que se jugará el próximo 16 de marzo en la capital uruguaya. Allí, el River Plate tratará de aprovechar la ventaja y la experiencia de futbolistas como 'el Chory' Castro, Maximiliano Pereira y Jonathan Urretaviscaya para avanzar a la próxima fase, mientras que el Liverpool buscará remontar. - Ficha técnica: 0. Liverpool: Sebastián Lentinelly; Gastón Martirena (m.87, Federico Pereira), Ignacio Rodríguez, Joaquín Sosa; Agustín Cayetano, Fabricio Díaz, Lucas Lemos, Hernán Figueredo; Pablo González (m.51, Santiago Romero), Thiago Vecino (m.46, Alan Medina) y Gonzalo Carneiro. Entrenador: Jorge Bava. 1. River Plate: Salvador Ichazo; Maximiliano Pereira, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli, Roque Ramírez; Marcos Montiel, Matías Alfonso (m.52, Jonathan Urreyaviscaya); Nicolás Sosa, Gonzalo Castro (m.73, Pablo López), Gonzalo Nápoli (m.80, Nicolás Fonseca) y Thiago Borbas (m.80, Juan Cruz de los Santos). Entrenador: Gustavo Díaz. Gol: 0-1: m.18, Thiago Borbas, de penalti. Árbitro: El venezolano Yander Herrera. Expulsó a Díaz (m.49) y a Montiel (m.94) y amonestó a Salaverry, Alfonso, Fonseca, Romero y Rodríguez. Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Centenario de Montevideo. EFE scr/car