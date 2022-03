0-0. El Barça se la jugará en el infierno de Estambul

Ginés Muñoz. Barcelona, 10 mar Incapaz de perforar la portería de un sensacional Iñaki Peña, el Barcelona tendrá que jugarse su pase a los cuartos de final de la Liga Europa en el infierno de Estambul, tras el 0-0 con el que este jueves se saldó la visita del Galatasaray al Camp Nou. Los azulgranas, por dominio y ocasiones, merecieron ganar, aunque su fútbol estuvo un par de escalones por debajo del exhibido en las últimas semanas y tendrá que pelear en Turquía su pase a la siguiente ronda. Xavi anunció que haría rotaciones y presentó un once con cinco novedades respecto al que derrotó al Elche, convencido de que el conjunto otomano, en su peor momento de los últimos años, no iba exigirle más de lo que lo había hecho el último rival liguero. Y es que el Galatasaray, por historia el club más importante de su país, ahora mismo es duodécimo en la Superliga turca, a 32 puntos del líder, el Trabzonspor. Sin embargo, el claro domino azulgrana desde el pitido inicial, solo se tradujo en dos ocasiones en toda la primera mitad, ambas de Memhpis. La primera, en una lanzamiento de falta desde la frontal, y la segunda, una rosca al segundo palo desde el vértice izquierdo del área visitante. En ambas obtuvo la brillante respuesta de Iñaki Peña, cedido por el Barça al Galatasaray hasta final de temporada y que esta noche debutaba en el Camp Nou enfrentándose al equipo con el que todavía tiene contrato en vigor. El Barça había empezado bien, con Adama desbordando una y otra vez a Van Aanholt por banda derecha y alguna aparición meritoria entre líneas de Pedri, pero su ritmo se fue apagando a medida que el encuentro se acercaba al descanso. Y el cuadro estambulí, que empezó resguardado atrás e intentaba superar la presión alta del conjunto local con un juego directo poco habitual en el equipo de Torrent, fue encontrándose cada vez más cómodo con el paso de los minutos. Los turcos, incluso, progresaron hacia la portería defendida por Ter Stegen en un para de ocasiones en la recta final de la primera mitad. La más clara, en una internada por la izquierda de Kerem Aktürkoglu, que disparó alto después de superar con un eslalon a Dest y Frenkie de Jong. A Xavi no le estaba gustando el partido tan plano que estaban haciendo sus hombres, y daba entrada a Piqué, Sergio Busquets y Dembélé por Araujo, Nico y Ferran Torres nada más empezar la segunda parte. Sin embargo, el Galatasaray de Torrent, quien conoce bien al Barça y a Xavi de su etapa como asistente de Guardiola, seguía sin regalar ni un milímetro a su rival. Los azulgranas, no obstante, siguieron intentándolo con insistencia. Sergio Busquets cabeceaba un centro de Memphis a la salida de un córner, pero la manopla de Iñaki Peña evitaba el gol, una volea de Jordi Alba desde la frontal se marchaba rozando el palo derecho y el meta alicantino blocaba en la jugada siguiente un tiro demasiado centrado de Frenkie de Jong. Quedaba poco menos de media hora de partido y el Galatasaray, al que ya le empezaba a costar un mundo salir de la cueva, empezaba por fin a sufrir. Adama y Dembélé lo probaban desde fuera del área, pero sus disparos no encontraban puerta. Y en la única contra visitante en toda la segunda mitad, Gomis batía a Ter Stegen y helaba al Camp Nou antes de que el árbitro anulara su tanto por fuera de juego. A falta diez minutos para el final, Xavi se jugaba la carta de Luuk de Jong, pero el fútbol del Barça ya no alcanzó a generar más para que el '9' neerlandés protagonizara algún remate salvador. El Galatasaray salió vivo de Barcelona, aunque sigue sin haber ganado nunca en el coliseo azulgrana, donde suma tres derrotas y dos empates. - Ficha técnica: 0 - Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo (Piqué, min.46), Eric Garcia, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Nico (Sergio Busquets, min.46), Pedri; Adama (Luuk de Jong, min.80), Ferran Torres (Dembélé, min.46) y Memphis (Aubameyang, min.61). 0 - Galatasaray: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Feghouli (Cicaldau, min.79), Babel (Emre Kilinç, min.68), Kerem Aktürkoglu (Yilmaz, min.92); y Mohamed (Gomis, min.68). Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Kutlu (min.30), Memphis (min.35), Antalyali (min.77) y Jordi Alba (min.89). Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el Camp Nou ante 71.740 espectadores. EFE gmh/jl