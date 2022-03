Yotuel Romero cerrará el Carnaval de Miami junto a varios artistas hispanos

Miami, 9 mar El Carnaval de Miami 2022, que vuelve este año a la Calle Ocho, en la Pequeña Habana, se cerrará el próximo domingo con la presentación del cantante urbano Yotuel Romero y la de varios artistas hispanos en distintos escenarios. El carnaval, que tuvo su antesala el pasado fin de semana con la celebración de "Carnaval on the Mile", en la ciudad aledaña de Coral Gables, presenta cada año "lo mejor del arte, la música, la moda, la comida y los deportes" y acoge como promedio a un millón de asistentes, según la organización. Romero, uno de los autores e intérpretes de "Patria y vida", la canción que se ha convertido en el lema de las protestas del pueblo de Cuba contra el régimen castrista y por el cambio, es este año el Rey del Carnaval Miami 2022, honor que recayó en 2021 en Wilfrido Vargas por los 50 años de carrera del rey del merengue. El festival, el más grande entre los hispanos de EE.UU. y que desde su fundación en 1978 ha sido organizado por Kiwanis Club of Little Havana, celebrará su colofón en la emblemática Calle Ocho de Miami y tiene a Yotuel como figura central. "Me siento honrado de estar aquí representando a mi gente como rey de este carnaval por donde han pasado glorias de la música cubana", afirmó Romero durante la presentación del evento en febrero pasado. "Este año vamos a hacer historia con más un millón de cubanos en la calle cantando 'Patria y Vida'", añadió el intérprete de la premiada canción. La canción "Patria y Vida" se hizo viral desde su debut en las redes sociales y se ha convertido en un himno en defensa de la libertad y los derechos humanos en Cuba. "Patria y vida" se convirtió en la gran protagonista de la ceremonia de entrega de la vigésimo segunda edición de los premios Grammy Latinos, que se celebró en noviembre de 2021 en Las Vegas (EE.UU.), al obtener el premio a la Mejor Canción del Año y otro de música urbana. Según el programa, Yotuel ocupará el escenario de la avenida 22 junto con El Funky, Chris Tamayo, DJ Jammin J y Karibe Kings. Por otra parte, entre los artistas que se presentarán en la cita destacan la cantante de música "guajira" cubana Albita Rodríguez y el cantante de música tropical y salsa Marlon, así como el DJ Danny Castro, los reguetoneros El Micha y Osmany García, la banda de música cubana Timbalive y la agrupación musical Oro Solido. Para representar al carnaval, el Club de los Kiwanis de La Pequeña Habana eligió el cartel "Gallo Fino", realizado por la artista plástica cubanoestadounidense Laura Chirino y, según confesó la artista, está dedicado a su abuelo. EFE jip/abm