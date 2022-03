WarnerMedia se une a estampida de empresas de Rusia por invasión de Ucrania

Nueva York, 9 mar El conglomerado WarnerMedia, que incluye a la plataforma HBO y el canal TCM, se unió a la estampida de empresas que han decidido abandonar Rusia para mostrar su rechazo a la invasión de Ucrania. Según un comunicado interno del consejero delegado de la empresa, Jason Kilar, WarnerMedia ha "pausado todos los nuevos negocios" en Rusia, lo que "incluye el cese de la retransmisión" de sus canales, cualquier licencia de contenido con entidades rusas, y la suspensión del estreno de nuevos juegos y de estrenos en cines. WarnerMedia ya había anunciado que no estrenaría en Rusia la película "The Batman" citando "la crisis humanitaria en Ucrania", mientras que el canal de noticias CNN, que es de su propiedad, ya cerró su oficina de Moscú en reacción a una nueva ley que penaliza diseminar información sobre la invasión ucraniana que el gobierno ruso considere falsa. Además de Warner Media, también anunció hoy el cese de operaciones en Rusia Discovery Inc, que cuenta con 15 canales en el país, entre ellos Discovery Channel. WarnerMedia y Discovery se unen así a otros gigantes de la comunicación como Netflix, que anunció que paralizaba sus actividades en Rusia la semana pasada, mientras que The Walt Disney Company y Universal Pictures también afirmaron que no estrenarán sus nuevas películas en el país. A ello se suma que ayer miércoles las marcas más emblemáticas de Estados Unidos y la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald´s o Starbucks, anunciaron casi al unísono que suspendían sus operaciones en Rusia, mientras que Pepsi Cola cesó la venta de todas sus gaseosas (Pepsi y Seven Up, principalmente) y productos en el país. Asimismo, en los últimos días las grandes tecnológicas -Google, Meta (Facebook), Apple o Youtube han interrumpido sus servicios en territorio ruso, lo mismo que han hecho las compañías de pago internacional Visa y Mastercard, la multinacional del mueble Ikea o la de alimentación Nestlé. EFE hc/fjo/rrt