Wall Street repunta impulsado por acciones de bancos y tecnológicas

(Actualiza cotizaciones)

Por Devik Jain y Sabahatjahan Contractor

9 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, cuando los inversores compraban acciones de los sectores bancario y tecnológico que sufrieron fuertes pérdidas esta semana debido a las preocupaciones sobre las consecuencias de la crisis en Ucrania.

* La mayor confianza en el mercado era apuntalada por la caída de los precios del petróleo.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban en las operaciones antes del mediodía en Nueva York. El sector financiero ganaba un 3,4% después de caer un 6,3% en las últimas cuatro sesiones, ya que los participantes del mercado se preocuparon por el impacto de las sanciones occidentales sobre los bancos, activos e individuos rusos por la invasión a Ucrania.

* El índice bancario del S&P 500 sumaba un 4,5%, impulsado por un aumento del 5,4% en Bank of America.

* A las 1545 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 1,90%, a 33.251 unidades. El S&P 500 avanzaba un 2,21% a 4.263,03 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganaba un 2,88%, a 13.164 unidades.

* Las acciones de megacapitalización de Amazon.com Inc , Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Meta Platforms y Tesla Inc ganaban entre un 1% y un 2,6% para proporcionar el mayor impulso a los índices S&P 500 y Nasdaq.

* Mientras, las acciones de viajes y ocio eran las que más subían. Carnival Corp y United Airlines Holdings se disparaban un 9,6% y un 9,8%, respectivamente, después de caer en picado esta semana debido a que el aumento de los precios del petróleo amenazaba con una incipiente recuperación.

* El sector energético era el único que marcaba un descenso, con una baja del 3,4%, ya que el petróleo caía por debajo de los 125 dólares tras un fuerte repunte esta semana que lo ayudó a superar los 130 dólares el barril.

* El aumento de los precios del crudo ha sacudido a los mercados mundiales, y los inversores temen que pueda conducir a una mayor inflación y un crecimiento económico lento cuando los bancos centrales globales buscan endurecer sus políticas monetarias.

* Se espera ampliamente que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión del 15 al 16 de marzo. (Reporte de Devik Jain y Sabahatjahan Contractor en Bangalore. Editado en español por Manuel Farías)