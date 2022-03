Viena restringe el acceso en coche a la ciudad para proteger el clima

ARCHIVO - Coches aparcados delante del tradicional Hotel Sacher de Viena. En la capital austriaca ya no existe, por motivos climáticos, el aparcamiento libre. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

¿Una rápida visita a la abuela o a los amigos en la otra punta de la ciudad? ¿Viajar en auto desde las afueras hasta la oficina ubicada en el centro? ¿Ir a hacer turismo a Viena con el propio coche? Desde la semana pasada, todas estas cosas que hace poco eran posibles se complicaron bastante. Esto se debe a que la capital austriaca decidió, por motivos climáticos, que solo puedan estacionar en la ciudad quienes allí viven. Todos los demás automovilistas deberán aparcar de lunes a viernes entre las 9 y las 22 horas en zonas de estacionamientos de corta duración sujetos a pago, en edificios de aparcamiento o en otros aparcamientos en la periferia de la ciudad destinados a personas que hacen conexión con el transporte público. Solo quedaron exceptuadas de esta nueva normativa unas pocas calles. La medida tomada por esta ciudad de dos millones de habitantes también afecta a los turistas y a quienes quieren visitar parientes que viven allí. "Si los padres de una estudiante alemana, por ejemplo, quieren ir a visitarla en su auto, no les queda más opción que un estacionamiento pago", afirma un portavoz del departamento de Transporte de la ciudad. El objetivo de esta nueva legislación es reducir el tráfico de quienes viajan a la ciudad en coche a la mitad hasta 2030. De acuerdo con las estimaciones, unas 200.000 personas llegan a diario en auto a Viena. La ciudad introdujo hace más de 20 años el llamado "Parkpickerl", que por un pago de al menos 120 euros (133 dólares) al año permite solo a los residentes estacionar durante un periodo largo o de varias horas allí. Con el paso del tiempo, esto fue ampliado a cada vez más barrios de la ciudad. Ahora se sumaron los últimos cinco de los en total 23 distritos vieneses. El Gobierno, integrado por socialdemócratas y liberales, logró convencer también al resto de los distritos de la ciudad de la utilidad de esta medida, según indicó el ayuntamiento. "Dejar estacionados de forma permanente en el espacio público automóviles que no se mueven en promedio durante 23 horas al día es una de las formas menos eficientes y menos tolerables de organizar el tránsito de una ciudad", señala Harald Frey, especialista en tránsito de la Universidad de Viena. Para determinados grupos laborales y sus empleadores, esto puede tener enormes consecuencias. "Ya tenemos algunas empleadas que renunciaron debido a la ampliación del 'Parkpickerl'", dijo el gerente de una sociedad que opera 93 jardines de infancia al diario "Die Presse". Añadió que los empleados que viven en las afueras no quieren asumir estos costos adicionales y prefieren buscar trabajos más cerca de sus hogares. Quien antes aparcaba el vehículo con el que trabaja, como los choferes de servicios de ambulancia, delante de su casa, tiene que llevarlo ahora a la empresa y moverlo de esta forma unos cuantos kilómetros adicionales. Los propietarios de bares de difícil acceso en transporte público están preocupados por la potencial pérdida de clientes. Sobre todo porque las plazas de aparcamiento para visitantes ahora deberán ser también utilizadas por los empleados, según se dice. Las autoridades vienesas consideran que todas estas advertencias son infundadas y afirman que ya quedó demostrado que estos temores son exagerados. La ciudad cuenta con una densa red de autobuses y trenes, las paradas de metro suelen estar a pocos minutos de distancia y tienen a menudo altas frecuencias de servicio. El billete anual para usar todo el transporte de cercanías cuesta 365 euros. Los ingresos por la administración de los aparcamientos, que aumentarán a unos 170 millones de euros al año, serán destinados directamente a la ampliación del sistema de transporte público de cercanías. La oposición en la ciudad critica la medida y pide al menos varias excepciones. "Es imprescindible encontrar soluciones flexibles para la población mayor y determinados grupos laborales", exigió el conservador Partido Popular Austriaco (ÖVP) en el ayuntamiento. Apuntó que hay, por ejemplo, familiares que cuidan a un miembro de la familia que necesita asistencia y afirma que, con el modelo actual, se limita la movilidad de los grupos que necesitan de una atención intensiva. Por su parte, la organización Deutscher Städtetag, que representa los intereses de las ciudades en Alemania, cree que la iniciativa vienesa es un buen ejemplo de un municipio que actúa de forma consecuente. "Tenemos que mirar muy bien cómo usamos las superficies públicas de nuestras ciudades, convirtiéndolas en espacios que inviten a vivir, caminar y andar en bicicleta, no en una carretera para los autos o un aparcamiento", señaló su director ejecutivo, Helmut Dedy. dpa