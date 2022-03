Van Aert prolonga el festival del Jumbo, gana la crono y es nuevo líder

Redacción deportes, 9 mar El belga Wout Van Aert continuó la semana fantástica del Jumbo Visma en la París Niza, con triunfo en la contrarreloj de la cuarta etapa y maillot amarillo y con la segunda plaza para el esloveno Primoz Roglic, quien toma posiciones en la general como favorito número 1. Van Aert (Herentals, 27 años) se impuso tras una demostración individual en los 13,4 km de recorrido entre Domérat y Montluçon con un tiempo de 16.20 minutos, a una media de 49.2 km/hora, 2 segundos mejor que su compañero Primoz Roglic y 6 sobre otro hombre del Jumbo Visma, el australiano Rohan Dennis, cerrando el festival de un equipo devorador en las etapas y en la general. La cuarta plaza se la llevó el suizo Stefan Kung (Groupama) y la quinta, y sorpresa de la crono, el escalador británico Simon Yates (BikeExchange), a 11 segundos de Van Aert. No tuvo su mejor día el colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), relegado al puesto 54 a 1,17 minutos. Los españoles tampoco vivieron una jornada memorable, el primero, en el puesto 25 David de la Cruz (Astana), a 48 segundos, y Gorka Izagirre (Movistar) en el puesto 28 a 55. La general sigue con el color amarillo del Jumbo Visma, pero con el orden alterado. Van Aert se puso el maillot de líder con 10 segundos sobre Roglic, ya en posición privilegiada en la lucha por la general, objetivo del campeón olímpico contrarreloj. El francés Christian Laporte se bajó del sueño que le ha durado 3 días para instalarse en la tercera plaza a 28 de su compañero belga. Entre los nombres ilustres, Simon Yates sigue con opciones en espera de las jornadas de montaña, cuarto a 49 segundos, mientras que el colombiano Daniel Martínez y el ruso Vlasov se alejan a más de 1 minuto. Quintana deberá remontar en los puertos casi 2 minutos. Al final hubo festival del Jumbo Visma, pero Roglic no impuso su condición de campeón olímpico de la modalidad ante un Van Aert que ha comenzado la temporada como un cohete, sin bajarse del podio en las 4 jornadas de la "Carrera del Sol", ahora con la etapa y el liderato, y son olvidar su triunfo en la Omloop en el estreno de su temporada. La crono tuvo la primera referencia con el australiano Rohan Dennis (Jumbo Visma), campeón nacional y doble campeón mundial, quien marcó en meta el primer tiempo significativo de 16.26 minutos, a 48,9 km/hora. Un registro que no pudieron superar los suizos Kung y Bisseger era algo muy serio. Dennis esperó sentado la llegada de los últimos participantes. Y se levantó cuando vio llegar a Van Aert como un tiro, marcando un tiempo 6 segundos mejor que el del ciclista "aussie". Solo faltaba por llegar Roglic, pero el esloveno se quedó a 2 segundos del compañero y rival. Todo quedó en casa, el equipo sigue mandando y las perspectivas son luminosas para el Jumbo Visma. Van Aert sigue demoledor. Su progresión se dispara por momentos. El excampeón mundial de ciclocrós gana nivel con el tiempo. El ganador de 6 etapas del Tour, de clásicas como la Milán San Remo, Amstel, Gante Wevelgem y Strade Bianche y subcampeón olímpico en ruta brilla en todos los terrenos. En la "Carrera del Sol" con más razón. Este jueves toma de contacto con la montaña en la quinta etapa con salida en Saint-Just-Saint-Rambert y meta Saint-Sauveur-de-Montagut tras un recorrido de 188.8 km que incluye 6 puertos. Para empezar, la Croix de Chambouret (1a, 9,6 km al 6,6 por ciento), seguido de la Cota de Saint Jeure D'Day (3a, 2,3 km al 5,2), ña Cota de Saint Romain de Lerps (1a, 6,6 km al 7,4), la Cota de Toulaud (2a, 1,7 km al 8,7), el Col de la Mure (1a, 7,7 km al 8,1) y el puerto no puntuable de Saint Vicent de Durfort (4,8 km al 5,4), con la cima a 12 km de meta. EFE soc/apa