Universidad Católica a superar una prueba ante el asiduo participante en Copas, The Strongest

Guayaquil (Ecuador), 9 mar Universidad Católica, de Quito, intentará superar mañana, jueves, una de las más difíciles pruebas ante uno de los más asiduos participantes en torneos internacionales, The Strongest, de Bolivia, en el partido de ida por la tercera fase previa de la Copa Libertadores. El cuadro ecuatoriano participa por cuarta ocasión en la Libertadores, pues lo hizo en los años de 1974, 1980, 2021 y 2022. En el actual torneo eliminó, por la segunda fase previa del torneo continental, al Bolívar, de La Paz, tras el empate por 1-1 en el partido de ida, en La Paz, y el triunfo por 2-0, en la capital ecuatoriana. Por su parte, The Strongest participa por vigésima octava oportunidad, y desde el 2012 lo hace en forma ininterrumpida. Por la segunda fase previa eliminó al uruguayo Plaza Colonia, que ganó por 2-0 en Montevideo, pero The Strongest se tomó la revancha en La Paz por 3-0. La actual campaña del cuadro ecuatoriano ha ido más allá de lo previsto, si bien, cerró la temporada pasada en el tercer puesto de la tabla de posiciones, lo hizo experimentando serias complicaciones en el orden económico, que ocasionó la ida de varias de sus figuras. En la temporada de 2022, el técnico argentino Miguel Rondelli ascendió a varios jugadores desde las categorías menores del club, que los reforzó, de manera especial, con los delanteros colombianos Cristian Martínez Borja, Rodrigo Rivas y el goleador del equipo, el panameño Ismael Díaz. En la reciente fecha del campeonato ecuatoriano, el cuadro "Camaratta" o "trencito azul" como es conocido Universidad Católica, dio descanso a varios de los titulares y perdió por 2-1 ante Liga de Quito. Entre las expectativas del equipo ecuatoriano está la recuperación o no del atacante argentino Lizandro Alzugaray, que se lesionó en el partido de ida ante Bolívar, pero en su puesto viene actuando el ecuatoriano Walter Chalá. Mientras, The Strongest es el líder de la Liga boliviana, con tres triunfos y dos empates, en los que marcó 9 goles y recibió tres. En la quinta fecha del torneo local, el "equipo atigrado" como le dicen a The Strongest, empató por 1-1 frente a Nacional de Potosí, con una alineación mezcla de titulares y de suplentes. Entre los refuerzos extranjeros con que cuenta el equipo atigrado constan los defensas, el paraguayo Ismael Benegas, el uruguayo Gonzalo Castillo; los centrocampistas, el argentinpo Luciano Ursino, el uruguayo Rodrigo Amaral; los atacantes, los argentinos Martín Prost, Enrique Triverio y el brasileño Rafael Lima. Alineaciones probables: Universidad Católica: Darwin Cuero; Gregory Anangonó, Rockson Rentería, Yuber Mosquera, José Carabalí; Kevin Minda, Facundo Martínez, Santiago Zamora; Walter Chalá o Lizandro Alzugaray, Ismael Díaz y Cristian Martínez Borja. Técnico: Miguel Rondelli The Strongest: Guillermo Vizcarra; Diego Wayar, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Aponte; Fernando Saucedo, Luciano Ursino, Henry Vaca, Rodrigo Amaral; Martin Prost y Enrique Tiverio. Técnico: Cristian Leonel Díaz. Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay. Estadio: Olímpico "Atahualpa", de la capital ecuatoriana. Hora: 19.30 horas local (00.30 GMT del viernes).