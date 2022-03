Ucranianos huyen y son acogidos con brazos abiertos en UE

Actualiza con 2ª evacuación Sumy, embargo EEUU, cierre de McDonalds en Rusia, Zelenski habla sobre adhesión a la OTAN y es ovacionado por los diputados británicos, nueva tregua miércoles ///Kiev, 8 Mar 2022 (AFP) - Estados Unidos decidió el martes cerrar las importaciones de petróleo ruso, en un peldaño suplementario de las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, donde miles de habitantes trataban de salir de las ciudades bombardeadas.La invasión ordenada el 24 de febrero por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha empujado hacia países vecinos a más de dos millones de ucranianos, de los 37 millones que tenía el país antes del conflicto (sin contar la zonas separatistas del este), y ha generado millones de desplazados internos.En respuesta a la ofensiva, los países occidentales impusieron sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y magnates rusos.El presidente estadounidense, Joe Biden, decretó este martes un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos, con la intención de "asestar otro duro golpe" a Putin.Reino Unido cesará de importar petróleo y derivados petrolíferos rusos a fines de 2022.La Unión Europea (UE), en cambio, que cubre en Rusia el 40% de sus necesidades de gas natural, y el 30% de petróleo, se ha negado hasta ahora a adoptar un embargo similar. - Evacuación de civiles - Miles de civiles huyeron este martes de zonas asediadas por las fuerzas rusas.Dos convoyes de decenas de autocares partieron el martes de Sumy, a unos 350 km al noreste de Kiev, en una nueva tentativa de crear corredores humanitarios después de los bombardeos de la víspera, que dejaron al menos 21 muertos en esa ciudad de 250.000 habitantes, informó la fiscalía regional.Horas después, el Ministerio ucraniano de Defensa acusó a Rusia de no respetar el corredor humanitario en Mariúpol, ciudad portuaria estratégica del sur, de donde debían salir unas 300.000 personas. "El enemigo lanzó un ataque exactamente en la dirección del corredor humanitario", denunció el ministerio.Rusia había anunciado un alto el fuego para dejar que los civiles de las grandes ciudades pudieran partir.Pero buena parte de las vías de evacuación propuestas por Moscú pasan por Rusia y Bielorrusia (aliado de Rusia), algo inaceptable para Kiev.El ejército ruso anunció una nueva tregua humanitaria el miércoles a partir de las 07H00 GMT (09H00 local). - Zelenski: "lucharemos hasta el final" - Las fuerzas rusas siguen desplegándose en torno a las grandes urbes y bombardeándolas en algunos casos, según dirigentes ucranianos. Putin ordenó invadir Ucrania alegando querer proteger a la población rusohablante de las regiones separatistas del este, en guerra contra Kiev desde 2014.El presidente ruso reclama la desmilitarización de Ucrania, un estatuto neutral para el país (ahora orientado hacia Occidente) y garantías de que nunca formará parte de la OTAN.El último balance de Naciones Unidas cifra en 406 el número de civiles fallecidos por la invasión, aunque esa cifra es seguramente muy inferior a la real.El Pentágono estimó que entre "2.000 y 4.000 soldados rusos" murieron desde el inicio de la ofensiva, una estimación aproximada que debe tomarse con prudencia pues se hizo a partir de varias fuentes, según responsables de inteligencia de Estados Unidos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo a la cadena estadounidense ABC que ya no insistirá en adherir a la OTAN y que está pronto para asumir "compromisos" sobre el estatuto de los territorios separatistas, a los que Putin reconoció su independencia antes de lanzar la invasión. Sin embargo, hablando por videoconferencia ante los diputados ingleses, que le recibieron con una ovación, citó a Winston Churchill en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y afirmó: "Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire".Biden dijo que "Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin".- "Todos los días hay bombardeos" - En Mikolaiv, cerca de Odesa (sur), los coches formaron filas de varios kilómetros para huir de los combates que se acercaban, constató otra periodista de la AFP. Delante del hospital central de la ciudad, Sabrina, de 18 años, esperaba a su madre, cargada con un gato, un perro y varias bolsas. "Vamos a irnos lo más rápidamente posible. Todos los días hay bombardeos, es aterrador", dijo.La justicia alemana anunció que investiga posibles crímenes de guerra en Ucrania. Poco después, la fiscalía española comunicó la apertura de una investigación sobre las "violaciones graves del derecho internacional humanitario" derivadas de la ofensiva rusa. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió la semana pasada una investigación al respecto y Estados Unidos señaló que disponía de informaciones "muy creíbles" sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia. - El petróleo se dispara - En los mercados, el precio del petróleo volvió a dispararse: el barril de Brent del mar del Norte, petróleo de referencia en Europa, subió más de un 5%, llegando a 130 dólares el barril. La bolsa de metales de Londres suspendió temporalmente la negociación del níquel, cuyo precio subió brevemente por encima de los 100.000 dólares por tonelada ante el riesgo de escasez si Rusia no puede exportar su producción. La cadena de comida rápida estadounidense McDonald's decidió cerrar temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia , siguiendo el paso de varias multinacionales que decidieron tomar distancia de Moscú.burs-vl/cat/thm/dbh-jvb/bl/grp/js/mb -------------------------------------------------------------