Ucrania abre seis corredores humanitarios tras acordar alto el fuego

Leópolis (Ucrania), 9 mar Ucrania ha abierto este miércoles seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras conseguir un alto el fuego en esas zonas con el Gobierno ruso, según informó hoy en su cuenta de Telegram Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania. Los corredores estarán operativos entre las 09.00 horas (07.00 GMT) y las 21.00 horas (19.00 GMT), explicó la funcionaria ucraniana, informa la agencia local Ukrinform. "A las seis y media de la mañana (hora local), recibimos un mensaje de la Federación Rusa sobre la aprobación de nuestras rutas propuestas anteriormente", dijo la alta funcionaria antes de enumerar y detallar esos corredores. También dijo que había informado al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la apertura de esos espacios seguros y señaló que "los militares deben cesar el fuego" durante las horas acordadas en esas zonas. La áreas en las que deben detenerse los ataques son entre Energodar y Zaporiyia; Sumy, en dirección a la ciudad de Poltava; Mariúpol y Zaporiye; Volnovaja con Pokrovsk; y entre Pasas y Lozova (en la región de Kharkiv). El sexto corredor afectaría a la región de Kiev e incluye un recorrido que alcanza Vorzel, Bucha, Borodyanka, Gostomel e Irpin, además de Stoyanka y Belgorodka. "Hago un llamamiento a la Federación Rusa: ha hecho un compromiso público formal de cese al fuego a partir de las 9 a.m. del 9 de marzo de 2022", explicó la ministra ucraniana. "Hemos tenido una experiencia negativa porque a pesar de nuestros compromisos no funcionaron", añadió al referirse a los incumplimientos de estos acuerdos por parte de los rusos denunciados por Ucrania en la zona de Mariúpol. Advirtió que espera que hoy se cumpla la promesa de la Federación Rusa y que las personas puedan abandonar los lugares donde ahora se esconden "del granizo y los devastadores incendios que han provocado los ataques". También se refirió, según Ukrinform, a la ciudad de Vorzel, donde hay un orfanato con 55 niños y el personal cuidador. "Esta es una operación especial que se llevará a cabo para evacuar este orfanato. Hemos pedido a las Fuerzas Armadas rusas que cumplan con sus compromisos y cesen el fuego" para poder hacerlo, reiteró. Ucrania ha denunciado reiteradamente la poca efectividad de estos corredores por los incumplimientos de la parte rusa, que no deja de efectuar ataques en las zonas afectadas. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, más de dos millones de ciudadanos, según cifras de la ONU, han abandonado el país, la mayoría a naciones vecinas como Polonia, Moldavia o Rumanía.