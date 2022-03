Primera dimisión en el Gobierno tunecino de Nedjla Bouden

Túnez, 9 mar La crisis política en Túnez se cobró la primera dimisión en el Gobierno de Nedjla Bouden con la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Aida Hamdi, en el cargo desde hacía apenas cinco meses, según un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial del Estado (JORT). En los últimos meses la prensa local especuló sobre la desaparición de Hamdi, que no había tenido ninguna aparición pública desde febrero, lo que achacó a su difícil relación con el ministro de Exteriores, Othman Jerandi. Sin embargo, la diplomada en la Escuela Nacional de Administración (ENA) y especializada en la gestión de proyectos del sector público no se ha pronuncia al respecto. La primera ministra Bouden formó el pasado mes de octubre su gabinete -el décimo de la última década- que cuenta 25 carteras, diez dirigidas por mujeres, y cuyo objetivo principal es sacar al país de la crisis constitucional que arrastra desde que el 25 de julio el presidente de la República, Kais Said, decretase el Estado de excepción y asumiese plenos poderes para "salvar la paz social". El Ejecutivo, formado en su mayoría por profesores universitarios y altos funcionarios sin pertenencia política, ha hecho de la lucha contra la corrupción su caballo de batalla y entre sus prioridades está cerrar un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de paliar el déficit de las arcas públicas. Tras su nombramiento a finales de septiembre, esta alta funcionaria del Ministerio de Educación Superior y desconocida de la escena política, se convirtió a sus 63 años en la primera mujer en dirigir un gobierno en la historia del país. Su administración dispondrá de prerrogativas muy limitadas tras la iniciativa del presidente, que el pasado 22 de septiembre ordenó la suspensión de la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se hizo con los poderes ejecutivos y legislativos que ejerce a través de decretos ley. Mientras la mayoría de partidos rechazan estas medidas, algunas formaciones consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las décadas de Zine El Abidine Ben Ali. Según la hoja de ruta anunciada por Said, Túnez llevará a cabo el próximo 25 de julio un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por los ciudadanos con el fin de "recuperar su soberanía" y celebrará elecciones legislativas anticipadas el 17 de diciembre de 2022. EFE nrm/ah