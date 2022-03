Presidente de México afirma que marchas del 8M "transcurrieron en paz"

Ciudad de México, 9 mar El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que "transcurrieron en paz" las marchas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aunque defendió el despliegue de las Fuerzas Armadas y el operativo de seguridad. “Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Hubo algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa", declaró en su conferencia matutina. Tan solo en Ciudad de México, unas 75.000 mujeres asistieron a la marcha, que dejó un saldo de ocho lesionadas en medio de un operativo que incluyó a agentes femeninas de la policía, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina que recibieron una "felicitación" de López Obrador. "Nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar", comentó el presidente. Además de la capital, las mujeres marcharon en ciudades de norte a sur como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara y San Cristóbal de las Casas con el fin de la violencia machista como el principal reclamo ante las más de 10 mujeres asesinadas cada día en el operativo de seguridad causó polémica en Ciudad de México, dol país. Pero ende el Gobierno colocó vallas metálicas en los principales edificios públicos y privados de Centro Histórico, incluyendo el Palacio Nacional donde reside López Obrador. "Estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio y la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la padre y esconden la mano", justificó el presidente. El mandatario acusó a "un grupo pequeño, minoritario" de irse "sobre la valla para quererla tirar, con martillos, sopletes". "No pudieron porque es una valla alta, fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias, entonces eso queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz", aseveró. El Ejecutivo mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2,66 % más que en 2020. Al sumar las 2.747 víctimas femeninas de homicidio doloso, un total de 3.751 mexicanas murieron asesinadas el año pasado, lo que representa más de 10 al día. EFE ppc/mqb/alf (foto) (vídeo)