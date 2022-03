Pol Makuri reivindica la igualdad de oportunidades en el esquí de fondo

Redacción deportes, 9 mar El español Pol Makuri quiso reivindicar este miércoles la igualdad de oportunidades participando en el sprint de esquí de fondo, en el que sabía que, debido a su discapacidad, no sería competitivo en igualdad de condiciones como el resto de participantes, en la quinta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Pekín. En esquí de fondo el dominio que venían demostrando los deportistas ucranianos y chinos se vio frenado por el francés Benjamin Daviet, los canadienses Brian McKeever y Natalie Wilkie y la austríaca Carina Edlinger, que se llevaron el oro en diferentes pruebas celebradas en el Centro Nacional de Biatlón de Zhangjiakou. En la categoría de discapacitados físicos para deportistas a pie el francés Daviet se llevó el triunfo por un ajustado segundo frente al alemán Marco Maier. En esa carrera de sprint estilo libre, de un kilómetro, participó el español Pol Makuri, que, conocedor de sus escasas posibilidades en la prueba, compitió para hacer patente que cualquier persona, sea cual sea su discapacidad, puede participar en este deporte. El catalán tiene una discapacidad que le impide competir en igualdad de condiciones con el resto de sus rivales, ya que no puede realizar los movimientos propios de la modalidad skating, sino que solo puede competir en clásica, lo que le penaliza en velocidad. "Mi objetivo era dejar claro que el estilo clásico puede competir en carreras de estilo libre, a pesar de que los demás compitan en estilo skating, que es el más rápido. A mi pierna derecha le ha costado arrancar, pero, una vez que he entrado en calor, he disfrutado mucho y he tenido muy buenas sensaciones", dijo Pol, al término de la prueba, en la que quedó en el puesto 25. La igualdad y equidad en la competición son los objetivos que Pol Makuri ha planteado al presentarse como candidato al Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional (IPC). El canadiense Brian McKeever, a sus 42 años, siguió en Pekín agrandando su leyenda al lograr su segunda medalla de oro en la prueba de esquí de fondo sprint para discapacitados visuales. "Esta es la carrera que más cuesta ganar. Mi carrera menos favorita. Ya dije que preferiría correr 220 kilómetros en Suecia el próximo mes que hacer otro sprint, pero aquí estamos. Gané y fue divertido", dijo McKeever. En el sprint de pie femenino, la canadiense Natalie Wilkie, de 21 años, y la campeona mundial Vilde Nilsen, protagonizaron un bonito duelo a falta de cien metros para el final que se resolvió a favor de la primera, que ya ganó hace unos días el oro en la carrera de técnica clásica. Cristian Ribera, que en el Mundial de Lillehammer (Noruega) ganó la medalla de plata en velocidad, aspiraba a lograr la primera presea de la historia en unos Juegos de invierno para Brasil, pero una mala fase de clasificación le impidió pasar el corte para ser uno de los seis deportistas que pelearan por el podio. La victoria en su categoría, la de discapacitados físicos, se la llevó el chino Peng Zheng, que hace unos días también ganó el oro en larga distancia. Le acompañaron en el podio los mismos deportistas que en la anterior prueba, su compatriota Zhongwu Mao, segundo, y el canadiense Collin Cameron, tercero. En la categoría femenina de sprint para deportistas sentados la china Hongqiong Yang repitió victoria por delante de la favorita, la estadounidense Oksana Masters, que volvió a quedar segunda, al igual que en la larga distancia. Tras la quinta jornada, el medallero lo lidera China con 31 preseas (10,9,12), seguido de Canadá, que suma 16 (7,2,7) y Ucrania con 19 (6,8,5). EFE 1011041 drl/ea