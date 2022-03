Pastore pide disculpas por su expulsión y dice que fue fruto de la tensión

Elche (Alicante), 9 mar Javier Pastore, centrocampista argentino del Elche, ha pedido disculpas este miércoles, a través de las redes sociales, por su expulsión en los últimos minutos del partido ante el Barcelona y afirmó que su reacción fue fruto de la tensión. Pastore fue expulsado con roja directa cuando estaba en el banquillo, según recoge el acta del partido elaborada por Hernández Hernández por llamarle “hijo de puta”. Este miércoles, ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por el Comité de Competición. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por mi reacción el pasado domingo en el encuentro ante el FC Barcelona. Fue fruto de la tensión de un partido como el disputado, en el que el equipo dio todo por conseguir la una victoria que se escapó en los instantes finales”, explica en la nota el jugador, quien se expone a una sanción de entre cuatro y doce partidos. El centrocampista argentino recuerda que durante toda su carrera “nunca he protagonizado un incidente así”, por lo que desea aprovechar el canal que le ofrecen las redes sociales para “mostrar públicamente mis disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, club y estamento arbitral, al que siempre he respetado durante toda mi trayectoria y así seguirá siendo”. Por último, Pastore también se disculpa ante los aficionados del Elche “por no poder ayudar en los próximos partidos en el campo, aunque lo haré al máximo día a día. ¡Mucho Elche!”, concluye el internacional argentino. EFE 1004341 pvb/cta/lm