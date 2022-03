Omar Canizales se retira como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico

Guadalajara (México), 8 mar Omar Canizales anunció este martes en rueda de prensa que se retira como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) después de 13 años al frente del circuito invernal. "Me retiro sumamente agradecido con la organización, con los dueños y presidentes ejecutivos de los 10 equipos que la integran, con cada una de las personas que formaron parte de mi equipo de trabajo a lo largo de estos 13 años", explicó el jerarca al finalizar una asamblea de los presidentes de la LMP. La renuncia de Canizales se hará efectiva en las próximas semanas cuando los dueños de los 10 equipos de la Liga nombren a un nuevo presidente. El directivo calificó como positiva su gestión al frente de la LMP, en la que destacan logros como fundar dos nuevas franquicias, los Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey. "Estoy cierto que faltan cosas por hacer y mejorar, pero me voy con la certeza de haber dejado un balance muy positivo durante mi gestión y haber entregado lo mejor de mí", añadió Canizales. Además, Canizales mejoró los ingresos de la LMP al traer más patrocinadores y logró un nuevo acuerdo televisivo para dejar las transmisiones locales por las internacionales. Bajo su liderazgo, la LMP también se hizo poderosa en la Serie del Caribe al llevar a los representantes mexicanos a seis finales en 10 años con cuatro títulos. México también consiguió con Canizales ser sede cinco veces de la Serie del Caribe en las ediciones Culiacán 2017, Jalisco 2018, Mazatlán 2021 y próximamente Mexicali en 2025 y Hermosillo en 2027. Canizales descartó que su siguiente paso vaya a ser buscar ser el nuevo comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe y aseguró que tras tomarse unas vacaciones se capacitará para convertirse en consultor de proyectos deportivos. "Esta experiencia que he adquirido la pondré al servicio de mi país, de los deportes de mi país y de certificarme para seguir aprendiendo para seguir siendo un ejecutivo vigente y contribuir al béisbol y a cualquier deporte", sentenció. EFE rcg/car