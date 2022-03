Nueva Jersey anuncia ayuda para indocumentados que paguen impuestos

Nueva York, 9 mar El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció hoy una asignación de 53 millones de dólares en su propuesta de presupuesto del estado para inmigrantes indocumentados que paguen impuestos y que no recibieron ayuda del Fondo de Trabajadores Excluidos, dirigido a afectados por la pandemia de covid-19. Para cualificar para la ayuda, que sería un solo cheque de 500 dólares, el inmigrante debe tener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, sus siglas en inglés), el cual es usado por muchos indocumentados para pagar impuestos, señala el diario NJ.com. Además de los indocumentados que pagan impuestos, los nuevos fondos beneficiarán además a estadounidenses que salieron recientemente de prisión y otras sin hogar, que no califican para el desempleo o los cheques de estímulo económico que aprobó el Congreso federal durante la crisis de salud creada por el coronavirus. Nueva Jersey creó el año pasado el Fondo de Trabajadores Excluidos, dotado inicialmente de 40 millones de dólares, que solicitaron inmigrantes indocumentados que por su estatus legal no cualificaron para desempleo ni la asistencia del Congreso. Más tarde, se asignaron otros 20 millones de dólares para el fondo y el 28 de febrero fue el último día para solicitar la ayuda, de hasta 2.000 dólares por individuo y un máximo de 4.000 dólares por hogar, y que tuvo unas 17.000 solicitudes. Cuando se aprobó el programa, la fecha límite para solicitar era el 31 de diciembre. Pero, tras quejas de organizaciones proinmigrantes de que los requisitos eran difíciles de cumplir, éstos fueron aliviados y la fecha se extendió. De acuerdo con el Departamento del Tesoro del estado, más de 100.000 personas en Nueva Jersey calificarían para la ayuda anunciada hoy por Murphy, que debe ser aprobado por el Comité Conjunto de Supervisión de Presupuesto. También indicó que los que tengan el ITIN y no ganan más del doble de la tasa de pobreza recibirán el cheque por 500 dólares. De acuerdo con las guías federales que establecen la tasa de pobreza, una familia de cuatro miembros calificaría si sus ingresos son de 46.060 dólares o menos al año, agrega el NJ.com. Murphy presentó un presupuesto de 48,9 mil millones de dólares para el año fiscal 2023. "Este presupuesto se basa en un compromiso renovado de hacer avanzar a nuestro estado, crear oportunidades para todas las familias y hacer que nuestro estado sea más asequible", dijo el demócrata durante la presentación.EFE rh/hc