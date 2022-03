Mujeres en Panamá marchan por la protección de las niñas

Ciudad de Panamá, 8 mar Al menos un millar mujeres marcharon en Panamá este martes, Día Internacional de la Mujer, para pedir mayor protección a las niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y reclamar mejores derechos laborales. "Peleamos por esas niñas, pues Panamá es el segundo país en América con mayor tasa de adolescentes embarazadas, solo nos supera Haití", dijo a Efe la diputada suplente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y activista en pro a los derechos de la mujer, Walkiria Chandler. Bajo un vasto cartel que lucía la frase "niñas, no madres", mujeres de diferente edad, clase social y corriente política marcharon vestidas de morado, símbolo del feminismo, por las principales calles de Ciudad de Panamá. Un grupo de niñas, rodeado por mujeres adultas durante la marcha, cargaban una pancarta que reiteraba que eran “niñas, no madres” al grito de “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. El recorrido pasaba por algunos puntos feministas y reivindicativos claves, como el colegio nacional de enfermeras, y La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), donde las manifestantes se pararon para gritar “violador” al ente público, envuelto en una polémica por supuesta negligencia en su rol de protector de la infancia más vulnerable. “En las últimas semanas hemos recibido la noticia de que una niña de ocho años resulta embarazada y obligada a dar a luz”, declaró a Efe la líder de la organización feministas Palabras Poderosxs, Claudia Vidal. A finales de febrero se hizo público que una menor indígena de ocho años estaba embarazada producto de una violación perpetrada por un familiar cercano. La niña fue sometida a una cesárea para dar a luz, a pesar de que la gestación era de alto riesgo, según las autoridades, quienes argumentaron que el embarazo estaba muy avanzado para practicarle un aborto, aunque su caso implicaba una de las tres causales para realizarlo. Así, volvió a la palestra pública el debate sobre mejorar la calidad de la educación sexual en Panamá, país donde la tasa de embarazado adolescentes es del 20%, y aumenta en zonas rurales y comarcales. SEGURIDAD SOCIAL DIGNA Y DERECHOS LABORALES “Pedimos la ratificación del convenio 190, sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que desde 2019 estamos haciendo todos los esfuerzos posibles”, señaló a Efe la presidenta del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical, Luisa Fuentes. Las manifestaciones también reivindicaron mejores derechos laborales en Panamá, al igual que en America Latina y el Caribe, donde las mujeres fueron las principales afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19. “Queremos una seguridad social digna, muchas de las mujeres que marchamos no sabemos si nos vamos a poder jubilar”, agregó la diputada Chandler. PANAMÁ RECUERDA A LAS PRESAS POLÍTICAS DE NICARAGUA A la cola de la protesta, un grupo reducido de mujeres alzaba una pancarta con los rostros de las mujeres políticas presas en Nicaragua y la bandera del país centroamericano. Entre las imágenes, estaba la de Cristiana Chamorro, la principal aspirante a candidata presidencial quien actualmente está detenida en Nicaragua, y Dora María Téllez, conocida como “comandante dos” y también encarcelada. Según explicó una de ellas a Efe, marcharon para recordar a las 14 “mujeres presas políticas” y exigir su liberación. EFE adl/gf/cpy (foto)(video)