Mazepin crea una fundación para ayudar a vetados por razones políticas

Madrid, 9 mar El piloto ruso Nikita Mazepin, despedido del equipo Haas de fórmula uno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ha anunciado la creación de una fundación para ayudar a deportistas que no pueden competir por motivos políticos y reclama "neutralidad" en el mundo del deporte. "Hoy anuncio la creación de una nueva fundación para ayudar a los deportistas que han sido bloqueados para competir por razones políticas", señaló Mazepin en las redes sociales. El piloto ruso vio rescindido su contrato con Haas la semana pasada y lo mismo ocurrió con el vínculo de patrocinio de la empresa rusa Uralkali, que ahora exigirá al equipo, por vía judicial, la devolución del dinero aportado para la temporada 2022 de Fórmula Uno, que todavía no ha empezado. Mazepin considera injusta la decisión de la escudería ya que estaba dispuesto a competir como neutral, de acuerdo con lo establecido por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) con respecto a los rusos. La nueva fundación, que lleva el nombre de 'We compete as one' (Competimos como uno) se financiará, precisamente, con el dinero que Uralkali había destinado para patrocinar al equipo. La empresa considera que Haas cometido una acción injustificada al rescindir el contrato con efectos inmediatos. En una videoconferencia desde Moscú, Mazepin afirmó que "la decisión de Haas no se basó en ninguna disposición de la autoridad del organismo rector del deporte, ni fue dictada por ninguna sanción impuesta a mí, o a mi padre o a su empresa". "Me pregunto si no hay espacio para la neutralidad en el deporte" añadió. "¿Tiene un deportista derecho no solo a opinar, sino también a mantener su opinión fuera del espacio público? ¿Debe un deportista ser castigado por ello?", interrogó el piloto. Mazepin recordó lo que ocurre cuando un país se niega a competir con otro en los Juegos Olímpicos por desacuerdos políticos. "En los años 80", apuntó, "vimos cómo una generación de deportistas vio arruinados sus sueños cuando los países empezaron a boicotearse unos a otros". "¿Es aquí donde queremos que esté el deporte? ¿O el deporte es una forma de unir a la gente, incluso en los momentos más duros y, especialmente, en los momentos más difíciles?", se preguntó. Mazepin precisó que la fundación prestará apoyo financiero, legal y médico a los deportistas vetados para competir por motivos políticos. "Todos sabemos que la carrera de un deportista es corta y que requiere años de intenso sacrificio para rendir al máximo nivel. Cuando se le quita esa recompensa final, el efecto es devastador. Nadie se plantea qué pasa después. Yo me ocuparé de ello", aseguró.