Los Warriors se reponen; Irving ilumina a los Nets con 50 puntos

Chicago (EE.UU.), 8 mar Los Golden State Warriors pusieron fin este martes a una racha de cinco victorias consecutivas con un contundente triunfo por 112-97 ante Los Ángeles Clippers, en una jornada en la que Kyrie Irving anotó 50 puntos y nueve triples para darle a los Brooklyn Nets una victoria por 132-121 en el campo de los Charlotte Hornets. Sigue luciendo un nivel fantástico el griego Giannis Antetokounmpo, quien metió 39 puntos en el cómodo triunfo de los Milwaukee Bucks, vigentes campeones, en su visita a los Oklahoma City Thunder. No fallaron los Phoenix Suns, que siguen líderes en el Oeste, por delante de los Warriors y de los Memphis Grizzlies, que arrollaron a los New Orleans Pelicans al ritmo de Ja Morant. WARRIORS 112 - CLIPPERS 97 Con 21 puntos de Jonathan Kuminga y veinte de Klay Thompson, los Warriors se reencontraron con la victoria tras cinco derrotas consecutivas, a costa de unos Clippers negados en los tiros (33 de 93), que vieron interrumpirse su racha de cinco triunfos seguidos. En un día poco brillante de Steph Curry (15 puntos y solo uno de seis en triples), emergió el equipo de los Warriors y el liderazgo de Klay Thompson. THUNDER 112 - BUCKS 145 Antetokounmpo selló un nuevo recital de baloncesto, al anotar 39 puntos, con 13 de 19 en tiros y un perfecto cuatro de cuatro en triples, a los que añadió siete rebotes y siete asistencias, en el contundente triunfo de los Bucks en el campo de Oklahoma. Kris Middleton, con 25 puntos y nueve asistencias, contribuyó en un triunfo en el que el español Serge Ibaka aportó 14 puntos, siete rebotes y dos taponazos en 18 minutos en la cancha. GRIZZLIES 132 - PELICANS 111 Ja Morant, con 24 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, guió la victoria de unos Grizzlies que, tras el sorprendente tropiezo frente a los modestos Houston Rockets, superaron por completo a los New Orleans Pelicans. Los Grizzlies llevaban 77 puntos al descanso y superaron los 100 con seis minutos por jugar en el tercer cuarto, antes de frenar en el último período y gestionar la renta para hacerse con la victoria y confirmar su segunda plaza en el Oeste. HORNETS 121 - NETS 132 A la espera del australiano Ben Simmons, que sigue sin debutar, fue Kyrie Irving en liderar a los Nets con 50 puntos y unos impresionantes porcentajes en tiros, con 15 de 19 y nueve triples de 12, a los que añadió seis asistencias y tres rebotes. Kevin Durant, que había superado los 30 puntos en las derrotas sufridas contra Brooklyn y Miami, anotó catorce puntos y dio siete asistencias para unos Nets que se repusieron tras cuatro reveses consecutivos y que se colocaron octavos en el Este. MAGIC 99 - SUNS 102 Sin Chris Paul ni Devin Booker, el bahameño Deandre Ayton lideró a los Suns con 21 puntos y 19 rebotes para devolverle el triunfo tras la derrota padecida contra los Milwaukee Bucks. Colistas en el Este, los Magic compitieron con gran compromiso y su banquillo dominó por completo frente a los suplentes de los Suns (47-22), sin poder evitar su derrota número 50 en 66 partidos este año. CAVALIERS 127 - PACERS 124 Garland, nacido en 2000, convirtió 41 puntos y repartió trece asistencias, mientras que Mobley aportó 22 puntos y doce rebotes para unos Cavs que son sextos en el Este. . CONFERENCIA ESTE: .1. Miami Heat 44-22 .2. Philadelphia 76ers 40-24 .3. Milwaukee Bucks 41-25 .4. Chicago Bulls 39-26 .5. Boston Celtics 39-27 .6. Cleveland Cavaliers 39-27 .7. Toronto Raptors 34-30 .8. Brooklyn Nets 33-32 .9. Charlotte Hornets 32-34 10. Atlanta Hawks 31-33 11. Washington Wizards 29-34 12. New York Knicks 27-38 13. Indiana Pacers 22-45 14. Detroit Pistons 18-47 15.Orlando Magic 16-50 CONFERENCIA OESTE .1. Phoenix Suns 52-13 .2. Memphis Grizzlies 45-22 .3. Golden State Warriors 44-22 .4. Utah Jazz 40-24 .5. Dallas Mavericks 40-25 .6. Denver Nuggets 39-26 .7. Minnesota Timberwolves 37-29 .8. Los Ángeles Clippers 34-33 .9. Los Angeles Lakers 28-36 10. New Orleans Pelicans 27-38 11. Portland Trail Blazers 25-39 12. San Antonio Spurs 25-40 13. Sacramento Kings 24-43 14. Oklahoma City Thunder 20-45 15. Houston Rockets 16-49