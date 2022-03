Liberan a dos de los detenidos por los incidentes en el Querétaro-Atlas

Querétaro (México), 9 mar La Fiscalía de Querétaro informó este miércoles de que dos de los 14 detenidos por los hechos violentos ocurridos en el partido Querétaro-Atlas de la última jornada del Clausura 2022 mexicano fueron liberados porque un juez decidió no vincularlos a proceso. "(Sobre) dos imputados fueron presentadas fotografías donde se visualiza su posible participación en el evento delictivo, sin embargo la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba fueran del lugar y la fecha de los hechos", explicó la institución en una nota de prensa. La autoridad dijo que apelará la decisión del juez porque asegura que las pruebas aportadas son "contundentes y suficientes para demostrar la posible participación de los agresores". El martes, la fiscalía del estado ubicado en el centro de México anunció la detención de 14 presuntos involucrados en el enfrentamiento entre hinchas del Querétaro y del Atlas en el estadio La Corregidora que dejó un saldo de 26 heridos. A los detenidos se les acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito. Seis de los capturados ya fueron vinculados a proceso y se mantendrán en prisión preventiva. La fiscalía informó de que para otros dos de los imputados su defensa solicitó una ampliación del plazo para determinar su situación legal por las acusaciones de homicidio en grado de tentativa. Sobre los restantes, la autoridad no actualizó la información. Todavía faltan por completar 12 ordenes de aprehensión para capturar a las primeras 26 personas que la fiscalía identificó después de analizar distintas evidencias como probables agresores en el estadio La Corregidora de Querétaro. Además de las personas arrestadas, la institución decomisó "82 prendas deportivas con logos del equipo de Querétaro, cuatro pares de tenis -algunos con posibles manchas de sangre-, 22 teléfonos celulares y diferentes indicios" que servirán para continuar con las investigaciones. La violencia generada por estas personas provocó que el martes la Federación Mexicana de Fútbol anunciara que el Querétaro jugará sin aficionados sus partidos como local durante un año y deberá pagar una multa de un millón y medio de pesos, unos 75.000 dólares.