Legisladores hongkoneses piden en Pekín reforzar la "educación patriótica"

Pekín (China), 9 feb Legisladores de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo de China) y consejeros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) procedentes de Hong Kong pidieron "reforzar la educación patriótica" en la antigua colonia británica, informa el diario Global Times. Este año se cumplirá el 25º aniversario de la devolución de Hong Kong a China, lo que supone "una buena oportunidad para llevar a cabo la educación patriótica en profundidad", declaró Jonathan Choi Koon-shum, miembro del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPCh, antes de añadir que la educación patriótica en el territorio debería extenderse "no solo a las escuelas sino al resto de la sociedad". "Se ha sugerido el establecimiento de un panel de expertos para diseñar el plan de estudios para que las clases sean compatibles con el espíritu patriota de Hong Kong y su situación", explicó Choi. Además, Choi subrayó la necesidad de "aumentar la comunicación entre los profesores de China continental y los de Hong Kong con la celebración de talleres para compartir experiencias". Por su parte, Wong Kwan-yu, un diputado de la ANP -reunida estos días en Pekín-, aseguró que los profesores "son la clave de la educación patriótica" y aconsejó que, en los procesos de selección para contratar docentes en Hong Kong, se tenga en cuenta la "identidad política" de los postulantes, un apartado común en los currículos de la China continental que especifica la afiliación política de los candidatos. Wong declaró haber visitado 40 escuelas hongkonesas en el último año y haber conocido a más de 2.000 profesores, muchos de los cuales "tienen un concepto muy vago de la nación" y "no entienden lo que significa China para Hong Kong", explicó. El diputado, citado por el medio hongkonés Wen Wei Po, expresó su esperanza de que dicha situación "no se extienda en la próxima generación de hongkoneses". Desde las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Hong Kong en 2019, Pekín ha estrechado su control sobre la antigua colonia británica. "Tras los disturbios a gran escala, necesitamos intensificar el trabajo de educación respectivo a la identidad nacional", rezaba un documento de la Oficina de Educación de Hong Kong a finales de 2021, que añadía que los alumnos "han de entender correctamente la constitución de la China continental, su cultura y sus valores, además de respetar sus símbolos nacionales".