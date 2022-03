Las frágiles conquistas de las mujeres en Perú

Lima, 9 mar El problema de la desigualdad de género no es monopolio de Perú, pero es una lacra que se encuentra en múltiples facetas de la vida diaria sobre las que hay que hablar y abrir un debate en la sociedad peruana, y con esa intención se ha publicado el libro "Ser mujer en el Perú". "En los últimos años se han logrado conquistas en Perú, pero no siempre se avanza de manera lineal, hay resistencias que indican que todo lo conseguido se puede perder. Es importante tener una mirada de no satisfacción y conformidad con lo que se ha logrado", declaró a Efe la abogada y experta en género Josefina Miró Quesada, autora de la obra junto con el economista e investigador Hugo Ñopo. Dentro de la colección "Perú Breve", editada por Planeta, nació la necesidad de contar con un manual actualizado con cifras y referencias que muestre la realidad de la desigualdad de género y haga un balance de la situación de la mujer en distintos espacios en el país andino, como la justicia, la política o los hogares. En ese sentido, los autores reflexionaron sobre lo frágil que es retroceder en lo avanzado en Perú ya que, por ejemplo, hace un año el país contaba con un número histórico de mujeres dirigiendo espacios de poder, y unos meses después se ha conformado un gabinete ya no solo con poca presencia femenina sino con miembros con denuncias por violencia de género. "La inequidad de género es un problema cotidiano, omnipresente en los hogares de este país, pero no abrimos los ojos para mirarlo", remarcó Ñopo, antes de indicar que se requieren múltiples capas de cambio y no existe "una solución única". La retrospectiva que presentan ambos autores comienza hablando de la forma de discriminación más aguda contra las mujeres: la violencia, y a la pregunta de si ha aumentado o disminuido, advierte de que esto depende del tipo de violencia de la que se hable. Cada mes 13 mujeres son asesinadas en Perú solo por ser mujeres, en 2021 se registraron 136 casos de feminicidios y las cifras aumentan cada año. Pero los porcentajes de mujeres que sufren violencia física, psicológica o sexual por parte de sus parejas están bajando en el país, aunque las denuncias sean mayores gracias a una mayor concienciación. "Hay menos vergüenza en admitir que una mujer ha sido víctima de violencia, ahora más mujeres denuncian porque pueden identificarla, hace 10 o 20 años estas conductas estaban tan enquistadas y normalizadas en la cotidianeidad que no se percibían como violencia", dijo Miró Quesada. ROLES DE GÉNERO "Ser mujer en el Perú" explica que el origen de la desigualdad descansa en un elemento estructural relacionado con cómo están configurados los mandatos sociales que definen lo masculino y lo femenino, y cómo el género es un instrumento de clasificación social que jerarquiza estas relaciones de poder y la violencia es un elemento de control en este sistema. "La raíz del problema de la inequidad de género es el sistema de sexo-género que impone a varones y mujeres mandatos que imponen expectativas irrealizables y perjudiciales para las personas, el enemigo no es el hombre, es el sistema", señaló Miró Quesada. Los autores coincidieron en indicar que es fundamental comprender que todos son responsables de conseguir un mundo más equitativo, y que el feminismo se llama así porque fueron las mujeres quienes se dieron cuenta de lo represivo del sistema patriarcal, pero que esto no significa que sea un asunto de mujeres. "Los hombres son quienes han permanecido en una situación de favor y son quienes mayoritariamente ejercen la violencia, por lo que es injusto que solo las afectadas por este sistema tengamos que ser quienes busquemos la solución", se lamentó Miró Quesada. BRECHA SALARIAL El libro recoge las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que afirma que del total de ingresos laborales que se llevan a los hogares peruanos en un mes típico, solo un tercio es generado por las mujeres y aquellos generados por los hombres duplican a los de las mujeres. Esta realidad choca con que son más las mujeres que se gradúan cada año en las universidades peruanas, pero pese a tener mayor escolaridad que los hombres, ellas aún perciben salarios que en promedio están por debajo de ellos. "Las mujeres tienen más tiempo porque la tasa de fecundidad ha bajado y están mejor formadas y la consecuencia inmediata sería que les fuera mucho mejor en el sistema de trabajo y en la capacidad de generar ingresos, pero esto todavía es un enorme pendiente", afirmó Ñopo. La respuesta a esta cuestión está también relacionada con los roles y estereotipos de género inculcados en niños y niñas en edad escolar: las chicas escogen carreras relacionadas con humanidades y cuidados que son peor remuneradas que las de ciencias y tecnología elegidas por los chicos. "Se ha creído que es natural que los hombres y mujeres tengamos diferentes habilidades, pero no es cierto, por ejemplo todos empezamos con habilidades matemáticas iguales, las brechas se gestan en el camino, no es natura, es cultura", aseguró Ñopo. Paula Bayarte