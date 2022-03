Lamela: "Me encantaría conseguirlo todo en el Sevilla"

Sevilla, 9 mar El delantero argentino Erik Lamela, quien ha salido de un largo túnel de cuatro meses por una lesión y operación de hombro, ha manifestado que le "encantaría conseguirlo todo con el Sevilla", club al que llegó el pasado verano desde el Tottenham Hostpurs en la operación del traspaso al club inglés de Bryan Gil. Lamela trabaja para superar esta dolencia que ha frenado sus expectativas en su primer año en el club de Nervión y, en declaraciones a la televisión del club, dijo que está "recuperando, luchando contra una lesión más", en referencia a otra anterior en la cadera que lo tuvo quince meses en el dique seco, que fue "mucho más duro". "Nunca hay que darse por vencido y esperemos que pronto esté jugando de vuelta, la mente es muy importante, sobre todo en los días malos", aseveró el punta de Carapachay, quien acaba de cumplir treinta años a la espera que le den el alta y "pueda estar bien" para "llegar tras el parón liguero", aunque cuando vuelva tendrá "que manejar la ansiedad" porque se reconoció como "muy impulsivo". Sobre su adaptación al Sevilla, destacó que no le ha costado nada porque desde el primer día le "trataron increíble, como una familia", en una ciudad que le "hace sentir su cariño" y un vestuario que "está muy unido" y en el que "todos tiran para el mismo lado: desde el principio me integré perfectamente", apuntó. "De un día para otro me dijo mi agente que estaba la posibilidad y le dije que se hiciera todo lo posible, hablé con (Federico) Fazio, con Lucas Ocampos, con (Gabriel) Mercado. Cuando era pequeño vine a jugar un torneo a España y el Sevilla me quiso traer con 12 años", comentó Lamela. Se refirió además a la eliminatoria de Liga Europa ante el West Ham, que conoce muy bien por sus años en la Premier League y al que definió como "un equipo muy físico y potente" que cree que en el Sánchez Pizjuán los va a "esperar", por lo que "hay que ser inteligentes" porque el Sevilla tiene "muy buena plantilla" y están "capacitados". Reconoció que "con las ganas de jugar" que tiene, en los partidos es "inquieto" y va antes y después al vestuario "porque hay que apoyar desde donde toque". Sobre sus primeros meses en el fútbol español, dijo que "acá se juega mucho más, es otro fútbol, hay menos contacto" y le gusta asociarse con sus compañeros, a los que definió como "una gran plantilla: es un equipazo, hay un grupo de un muy buen nivel", afirmó. Lamela, quien firmó por el Sevilla por tres temporadas, se formó en las categorías inferiores del River Plate, debutó con 17 años en el primer equipo en el Torneo Clausura 2009 y continuó en el Apertura 2010, siendo titular indiscutible en todos los partidos del Clausura 2011, aunque no logró evitar el descenso de los Millonarios en la promoción ante Belgrano. Con sólo 19 años dio el salto a Europa al fichar en el verano de 2011 al Roma, con el que jugó 31 partidos en su estreno, con seis goles y siete asistencias, y al año siguiente disputó 33 y marcó 15 dianas, una menos que el entonces máximo goleador liguero de su equipo en esa temporada, su compatriota Daniel Osvaldo. Lamela, quien ha sido internacional en 25 ocasiones con la albiceleste, pasó desde la Roma a la Premier League con 21 años, al recalar en el verano de 2013 en el Tottenham del técnico luso André Vilas-Boas, en el que ha estado ocho temporadas antes de recalar en el Sevilla.