"La política no es pa' machos", la campaña de UE contra machismo en Colombia

Bogotá, 9 mar No es normal subestimar las ideas políticas de una mujer o sugerir que ha llegado a un cargo político por favores sexuales son algunos de los recordatorios que la Unión Europea (UE) lanzó de cara a las elecciones en Colombia, en la campaña "La política no es pa' machos". Se trata de un decálogo que la UE presentó este miércoles, puesto que seis de cada diez mujeres que participan en política han vivido situaciones de violencia en su ejercicio. De ahí recuerda a las personas que participan en campaña y a la sociedad en general que usar expresiones machistas estereotipadas o insinuar que una mujer debe decidir entre su familia y la política o que los partidos restrinjan recursos a sus candidatas para que no sean elegidas "no es normal". Mientras que sí lo es hacer una distribución financiera equitativa, enfocarse en los argumentos y debatir ideas por encima de descalificaciones sexistas, que los partidos respalden a sus candidatas o compartir cargas de cuidado. El embajador de la UE en Colombia, Gilles Bertrand, explicó en una rueda de prensa que las mujeres en política se enfrentan normalmente a micromachismos, "elementos que algunos de ellos se notan porque son groseros y en la cara de la persona, otros son más sutiles y a veces las mismas víctimas lo dejan pasar porque es más elegante o no saben cómo reaccionar". Sin embargo, subrayó, "el resultado es que con la acumulación de pequeños elementos -que no son pequeños- se impide la participación plena de las mujeres en la política", por lo que invitan a la reflexión sobre estas acciones y generar conciencia respecto a la importancia de prevenirlas, enfrentarlas y desaprenderlas. Algunas de estas conductas se extrajeron del informe preelectoral "Participación política de las mujeres en las elecciones nacionales 2022", presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia donde algunas mujeres con cargos políticos cuentan sus experiencias. "Quienes financian campañas no financian mujeres que están comenzando, pero a los hombres sin experiencia sí", cuenta una exalcaldesa en el informe, quien señala que a otro candidato a la Alcaldía el partido en el que se acababa de incorporar le dio dinero y sede, mientras que a ella, que era candidata a la Gobernación, le dieron apenas 2.000.000 de pesos (536 dólares). En las actuales elecciones (legislativas este 13 de marzo y primera vuelta Presidencial el 29 de mayo), las mujeres suponen casi el 40 % de las candidaturas y encabezan el 30 % de las listas de partidos políticos, pero la participación actual femenina en el Congreso es muy baja, con solo 25 senadoras (el 23,5 % de la Cámara Baja) elegidas en 2018. La campaña no se ha visto exenta de sexismo, con casos como un codazo que el candidato al Senado por el Pacto Histórico (izquierda) Álex Flórez le dio a una compañera, Susana Boreal, en el escenario durante un acto público o la exclusión a la que se ha visto sometida la precandidata afrocolombiana de esa misma coalición Francia Márquez de debates, encuestas y espacios de opinión. EFE ime/lmg/jrh (foto)