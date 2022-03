La operación con los Mig 29, trasfondo de la visita de Harris con Polonia

(Actualiza desde Cracovia con detalles de la propuesta sobre los Mig 29) Cracovia (Polonia), 9 mar La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visita desde este miércoles Polonia, horas después de que Washington rechazase una oferta polaca de intercambio de aviones de combate. El martes, el ministro polaco de Exteriores, Zbigniew Rau, anunció que Polonia estaba "preparada" para entregar "de forma inmediata y gratuita" sus aviones MiG, de fabricación rusa, a las fuerzas norteamericanas radicadas en la base aérea de Ramstein (Alemania), a cambio de un número equivalente de aviones F-16 usados, de fabricación estadounidense. Al conocer esta oferta, que calificó de "movimiento sorpresa", el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, declaró que aceptar tal propuesta planteaba "serias inquietudes para toda la alianza (occidental)" y concluyó que la operación no es "sostenible". Harris aterriza este miércoles en Varsovia para completar lo que las autoridades polacas califican de "visita bajo supervisión especial", de dos días de duración, en la que discutirá con el Gobierno polaco, en un programa oficial que comienza este jueves, la situación de la guerra en Ucrania. En el programa de Harris figura una visita a la ciudad de Rzeszów (Este), donde, a pesar de las medidas de seguridad que se han puesto en marcha, las autoridades locales no han confirmado si en efecto se espera la llegada de la vicepresidenta de EE.UU. Tras la negativa de Washington de aceptar el intercambio de cazas de combate que realizó el martes el Gobierno polaco, los medios de este país se hacen eco de una información difundida en medios estadounidenses, según la cual Polonia recibirá dos baterías de defensa anti misiles Patriot. Mientras tanto, el número de refugiados llegados a Polonia desde ese país superó hoy los 1,33 millones de personas y de ellas 126.000 llegaron en las últimas 24 horas, según indicó la Guardia de Fronteras polaca. El 93 % de los refugiados eran ucranianos, el 1 % eran polacos y el 6 % restante tenían otras nacionalidades, según el comunicado de este organismo. A medida que los dispositivos de acogida a los refugiados en Polonia empiezan a saturarse, el presidente de la Fundación polaca de Ayuda para los Refugiados de Ucrania, Piotr Bystrianin, declaró este miércoles que el país debe prepararse "para un maratón, no un esprint". EFE mag/jam/lab