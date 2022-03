La MLB amplía la propuesta de impuesto de lujo que no convence a los Jugadores

Redacción Deportes, 8 mar Los dueños de los equipos de la liga de béisbol de EE.UU. (MLB) ampliaron el limite de impuesto de lujo en su negociación de este martes con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA), una propuesta que no termina de convencer a los jugadores para firmar un pacto que finalice el paro laboral. Los propietarios de la MLB ampliaron su propuesta para el límite del impuesto de lujo a 230 millones de dólares para el inicio del nuevo acuerdo, llevándolo hasta los 242 millones al final del nuevo convenio laboral, revelaron fuentes cercanas a la negociación. A pesar del incremento presentado por los dueños en esta propuesta, los montos continúan lejos de los planteados por los del gremio, que son de 238 y 263 millones, además que otros elementos de la negociación no están del todo claro para los jugadores. "Hay muchos detalles que la liga está vinculando, y no es tan sencillo", indicó a EFE una fuente cercana a los jugadores, sobre los aspectos de la negociación que aún se mantienen sin ser lo suficientemente convincentes para los peloteros. Una fuente le confirmó a Evan Drellich, de The Athletic, que además del límite en el impuesto de lujo, en la propuesta hay otros elementos que preocupan a los jugadores, sin señalar cuales son esos puntos. La MLB y los jugadores han sostenido varios encuentros en el proceso de negociación de este martes, fecha que previamente han establecido para lograr un acuerdo que les permita disputar el calendario completo de la temporada sin afectar el salario de los peloteros. La negociación continúa y el futuro del béisbol estadounidense se juega ahora en una mesa y no en el terreno de juego.