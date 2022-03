La magia de Lautaro y la ingenuidad de Alexis, las dos caras de la moneda en Italia

Roma, 9 mar Pese a la victoria (0-1), el Inter de Milan no pudo obrar en Anfield la gesta de la remontada y clasificarse a unos cuartos de final once años después, pero durante el minuto y medio entre el "truco de magia" -a modo de gol- del argentino Lautaro Martínez y la "ingenua" expulsión de Alexis Sánchez, hoy protagonistas en la prensa italiana, los interistas pudieron soñar. Lautaro y Alexis son, hoy, la cara y la cruz de la moneda en Italia. El argentino dio alas al equipo con un disparo directo a la escuadra en el minuto 62, mientras que el chileno las cortó en el 63 cuando dejó a su equipo con uno menos para los 25 últimos minutos, en el que estaba siendo el mejor momento de los visitantes en Anfield. El 'Toro' sale reforzado en la prensa italiana deportiva tras su 'hat-trick' en Serie A y el golazo de la noche que metió a los de Inzaghi en la eliminatoria, en cambio, Alexis Sánchez, queda señalado tras ver la segunda amarilla. "Gol de Lautaro, pero la tarjeta roja de Sánchez acaba con el sueño de los 'nerazzurri'" dice el 'Corriere della Sera', que apunta al chileno como el culpable de la noche. 'Corriere dello Sport' califica las actuaciones de los jugadores. A Lautaro le dan un 7 de valoración, la más alta: "Se sacó un truco de magia de la chistera, justo cuando parecía completamente abrumado por la defensa de los 'Reds'. La expulsión de Sánchez apagó su grito", expresa el diario italiano. Sánchez, en cambio, recibe la calificación más baja del partido, un 4,5: "Sánchez, una ingenuidad imperdonable". "Ya se había arriesgado en el primer tiempo. Volver a hacerlo en la segunda mitad es una locura. Especialmente después de haberse puesto por delante en el marcador", añade el 'Corriere'. "La magia de Lautaro no basta", publica la 'Gazzetta dello Sport'. "Al final del primer tiempo, Sánchez se jugó la roja sobre su excompañero Thiago. En el 62, el 'Toro' inventó un fantástico disparo con el exterior que hizo enloquecer a los aficionados del Inter. Lástima que en un abrir y cerrar de ojos Sánchez saque la segunda amarilla por una entrada fuera de tiempo sobre Fabinho", señala el diario italiano. 'Tuttosport' ensalza también a Lautaro y critica a Alexis: "La joya de Lautaro y la expulsión de Sánchez: el Inter de Inzaghi, fuera de la Liga de Campeones", titula. "El argentino marcó en el minuto 62, pero el chileno fue expulsado sesenta segundos después, lo que comprometió a los 'nerazzurri'", apunta en el texto el diario. Lautaro no pasaba por un buen momento en la temporada y eran habituales las críticas por parte de la prensa italiana, pero sus dos últimas actuaciones le han dado la vuelta y ahora recibe los elogios. Sin embargo, Sánchez, que fue la figura la eliminatoria de Copa frente al Roma, es el mayor damnificado del Inter, que lo dio todo por darle la vuelta a la eliminatoria, por una más que evitable expulsión.