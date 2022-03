Irán acusa a Israel de la muerte de dos guardias revolucionarios en Siria

Teherán, 9 mar El Gobierno de Irán acusó este miércoles a Israel de la muerte de dos guardias revolucionarios en un ataque con misiles cerca de Damasco y afirmó que estos “asesinatos” no quedarán impunes. “Las operaciones de asesinato del régimen sionista" no deben quedar impunes, indicó en un comunicado portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade. El portavoz condenó “la agresión y asesinato del régimen sionista” que acabó con la vida de dos guardias revolucionarios. “Responder a este tipo de crímenes contra la humanidad es uno de los objetivos de la Resistencia” en la región”, añadió. El ataque de la aviación del Estado judío contra las inmediaciones de Damasco se produjo en la madrugada del lunes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que la acción tuvo como objetivo posiciones y almacenes de armas pertenecientes a las milicias apoyadas por Irán que luchan del lado del presidente sirio, Bachar al Asad, en el conflicto armado interno. Según datos de la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, este es el séptimo ataque de la aviación israelí en territorio sirio en lo que va de año. Israel ve a Irán como una amenaza existencial, ataca de manera intermitente contra posiciones de milicias iraníes o aliadas en Siria y se opone a cualquier negociación para rescatar el acuerdo nuclear de 2015 con Teherán. Por su parte, Irán respalda a las milicias palestinas de Gaza y lidera el llamado Eje de Resistencia contra el Estado hebreo, que incluye a Hamás, al grupo libanés Hibzulá y a Siria. EFE jlr/pi