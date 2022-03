Frenkie de Jong: "Yo también creo que puedo dar más"

Sant Joan Despí (Barcelona), 9 mar El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong consideró que "todavía puede dar más" y subrayó que "está trabajando duro" para mejorar su rendimiento en el terreno de juego. En la rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Liga Europa, el internacional neerlandés salió al pasó de las críticas que ha recibido esta temporada sobre su nivel al afirmar que "la gente habla mucho" sin ver los partidos. "Creo que la gente habla mucho. Cuando dicen 'Frenkie no está bien', la gente se cree lo que dice ese periodista y no ve mucho el partido", lamentó. En cualquier caso, reconoció que está trabajando con el cuerpo técnico que dirige Xavi Hernández, de quien dijo que se reúne frecuentemente para analizar vídeos sobre su actuación en los partidos. "Yo también creo que puedo dar más todavía y estoy trabajando duro con los entrenadores para mejorar mi rendimiento", agregó De Jong, quien en tres años de azulgrana ha sido entrenado por cuatro entrenadores diferentes. En este sentido, ha admitido que "nunca es una buena señal" cuando se producen tantos cambios en el banquillo, aunque matizó que cuando un jugador no juega bien "no es culpa de los entrenadores". Más allá de su rendimiento personal, el centrocampista afirmó que el equipo afronta los octavos de final contra el Galatasaray "en un buen momento" después de encadenar cuatro victorias consecutivas. "El Galatasaray es un buen equipo, pero está claro que somos favoritos. Siempre queremos ganar, sobre todo cuando jugamos en casa", opinó sobre las opciones de su equipo en la eliminatoria contra el equipo turco. De Jong, relató que al primer equipo le "hace ilusión" levantar la Liga Europa, si bien puntualizó que "no sería un fracaso" no ganar el título "porque hay buenos equipos y siempre puedes tener un mal día". EFE vmc/ea (foto) (vídeo)