Fortalecer la microempresa, clave para mejorar el mercado laboral en Colombia

Medellín (Colombia), 9 mar Por su capacidad para "la generación de buen empleo", el fortalecimiento de la microempresa colombiana será clave para mejorar el mercado laboral y dar un "impulso poderoso" al país, aseguraron a Efe desde la corporación colombiana de desarrollo social Interactuar. "Hay que promover el desarrollo y el fortalecimiento de la microempresa para darle un impulso rápido y poderoso a este país; así Colombia puede contar otra historia", afirmó el director ejecutivo de Interactuar, Fabio Andrés Montoya. Esa apreciación la reafirmó a partir del informe de Misión Empleo, una iniciativa creada por el Ministerio del Trabajo de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación, que en enero reveló que el mercado laboral en Colombia "funciona mal" y propuso algunas estrategias para mejorar. Según el informe, que concluyó que la mayoría de los trabajadores recibe protección social "deficiente" y tiene empleos "precarios", el 97 % de las empresas en Colombia tiene entre uno y tres trabajadores y el 81 % son informales. Además, encontró que cerca del 60 % del empleo en el país es generado por empresas con menos de cinco trabajadores. EL PAÍS DE LA MICROEMPRESA Para Montoya, la investigación muestra que la mayoría de las empresas del país son pequeñas, por lo que estamos ante el "país de la microempresa". Consideró que en Colombia, la generación y la calidad del empleo van de la mano con este tipo de negocios, y por ello requiere de "acciones prioritarias" para solucionar "gran parte" de la situación de informalidad laboral y pobreza del país. "Claramente el problema laboral en el país se soluciona a través del trabajo con la microempresa por su capacidad para mover la generación de buen empleo y cerrar las tristes cifras de pobreza", argumentó Montoya. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia funcionan 5,6 millones de micronegocios, de los cuales el 75,5 % son por cuenta propia. MIRADA MÁS PROFUNDA Y ABRIR EL DEBATE Con ese panorama, el experto ve necesario propiciar en el país un debate en torno a cómo mejorar la política pública para favorecer a la microempresa y su relación con el empleo, "temas estructurales" para la agenda de desarrollo del próximo presidente de Colombia. "Al informe le faltó una mirada más integral y más completa de la realidad de las complejidades de la microempresa", aseguró el director de Interactuar, una corporación que apoya la creación de este tipo de negocios en más de 200 municipios y que atiende a más 55.000 empresarios y emprendedores. Manifestó que “el desarrollo social y económico de Colombia necesariamente pasa por la microempresa”. HABILIDADES GERENCIALES Y FORMALIZACIÓN De acuerdo con su experiencia en programas como el Método Base de Aceleración (MBA), los microempresarios necesitan desarrollar su capacidad gerencial para resolver los problemas de productividad. "Hay que educar al empresario, pero no educación para el trabajo. No es un curso de panadería o de secretariado bilingüe, sino en enseñarle con su propia experiencia cómo puede ser un mejor gerente de su negocio", comentó. Sugiere caminar de la mano con los empresarios, enseñarles a llevar costos y a vender mejor para lograr que Colombia tenga empresas que "duren más en el tiempo". Montoya también enfatizó en la importancia de desarrollar una "escalera de formalización laboral" que tenga en cuenta las especificidades de los micronegocios y reduzca la carga regulatoria. "El empresario no se salta la norma porque quiere ser informal, sino por otras condiciones estructurales en su vida, en su supervivencia y en su falta de educación", concluyó el experto.