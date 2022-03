Fondo BlacRock aumenta apuesta por Rusia y sufre pérdida récord

(Bloomberg) -- Un equipo de fondos de cobertura en BlackRock Inc. vio la invasión de Vladímir Putin a Ucrania como una oportunidad para comprar más acciones del país. La decisión fue la incorrecta.

El Emerging Frontiers Fund de BlackRock se desplomó más de un 10% en febrero, sufriendo su peor retroceso comercial desde que comenzó hace más de una década, según personas con conocimiento del asunto y un documento para inversionista al que tuvo acceso Bloomberg. El fondo, que administraba US$960 millones a fines de enero, ahora ha retrocedido 7% este año, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

Rusia fue una de las mayores apuestas para el fondo de cobertura a principios de febrero, con 9% de sus activos brutos invertidos en acciones del país, luego de un viaje de investigación en enero, muestra el documento. Sam Vecht, jefe del equipo que administra el fondo, informó a los inversionistas que había aumentado aún más la apuesta cuando comenzó la invasión, señaló una de las personas. El fondo actualmente tiene cero posiciones en Rusia, después de amortizarlas todas, dijeron dos personas.

Un portavoz del administrador de activos más grande del mundo se negó a comentar.

El fondo de cobertura es el último inversionista en sufrir grandes pérdidas tras la invasión y las sanciones posteriores diseñadas para aislar financieramente a Rusia. BlackRock detuvo sus compras de valores rusos a través de sus fondos indexados y administrados activamente a partir del 28 de febrero.

A pesar de que las acciones rusas fueron las que más pérdidas representaron para el fondo en enero, las exposiciones se mantuvieron y luego aumentaron. “Creemos que la recompensa por el riesgo de tener posiciones largas rusas es favorable en relación con el riesgo que vemos de conflicto”, dijo el equipo en la carta. El fondo Emerging Frontiers nunca ha perdido dinero en un año completo desde su lanzamiento en septiembre de 2011, según la carta.

Vecht, veterano de BlackRock, es jefe del equipo de Europa emergente y fronteras dentro de la división fundamental de renta variable activa del Grupo de Renta Variable Activa de BlackRock. Administra fondos de dinero tanto largos como cortos.

