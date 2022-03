Fallece Tomás Boy, capitán de la selección mexicana en el Mundial de 1986

Ciudad de México, 8 mar La Liga del fútbol mexicano informó este martes el fallecimiento por una tromboembolia pulmonar del ex jugador y ex entrenador Tomás Boy, quien fue el capitán de la selección mexicana en el Mundial de México 1986. "La #LigaBBVAMX lamenta el sensible fallecimiento de Tomás Boy. Ex jugador, seleccionado nacional, director técnico y leyenda del fútbol en México. Deseamos que sus familiares y amigos encuentren pronta resignación", lamentó la Liga en sus redes sociales el deceso del antiguo centrocampista, quien tenía 70 años. Tomás Boy destacó como futbolista por ser un centrocampista goleador que le permitió convertirse en el máximo anotador de los Tigres UANL, en el que vivió su mejor etapa como jugador. El oriundo de Monterrey convirtió 104 goles con el equipo de su ciudad de nacimiento y en 2019 fue superado por el francés André-Pierre Gignac, el actual máximo artillero de los Tigres. Boy también obtuvo dos títulos de Liga y un trofeo de Copa con los Tigres. "Hoy un 'Jefe' llega al cielo y desde aquí le mandamos un abrazo a él y a su familia", publicaron los Tigres en su cuenta de Twitter. El 'Jefe', como era apodado, militó también en equipos de la Liga mexicana como el Atlético Español y Atlético Potosino. Con la selección de México fue una de sus figuras en la década de los años 80 lo que le permitió portar el brazalete de capitán en México 1986. En aquella Copa del Mundo, México avanzó hasta los cuartos de final en los que fueron eliminados por Alemania, una de las mejores actuaciones de 'El Tri' en un Mundial. El ex futbolista tuvo una larga trayectoria como técnico en la Liga Mx que inició en 1989 al comandar al Tampico Madero, Veracruz, Morelia, Atlas, Monterrey, Cruz Azul, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Mazatlán FC, su último cuadro al que dirigió en el pasado Clausura 2021. A pesar de ser un estratega longevo, nunca logró ganar un título con alguno de sus equipos.