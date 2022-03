Escrivá cifra en más de 12.000 las plazas en España para acoger a ucranianos

Madrid, 8 mar El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calculado en más de 12.000 las plazas que se dispondrán de momento para acoger a los ciudadanos ucranianos que llegan a España refugiados a causa de la guerra. En una entrevista esta noche en "Hora 25" de la Cadena Ser, Escrivá ha explicado que 6.000 de esas plazas son ofrecidas por el Gobierno y otras 6.000 han sido ofertadas por las Comunidades Autónomas. "Hay mucha solidaridad. España está mostrando una solidaridad extraordinaria", ha indicado el ministro, quien ha asegurado que esta cifra de 12.000 plazas es "muy flexible" y seguramente "habrá más". Escrivá ha afirmado que es "muy difícil" saber cuántos refugiados llegarán a España y que de momento el sistema nacional de recepción y acogida ha computado ya la entrada de un millar de ucranianos, pero "sabemos que son muchos más" los que han llegado ya "fundamentalmente por vía terrestre, pero también en avión". De momento, las primeras seis mil plazas de acogida previstas por el sistema nacional se situaran en tres grandes centros situados en Pozuelo (Madrid), Alicante y Barcelona, donde se están evaluando "dos o tres localizaciones" posibles. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que en estos tres casos él ha hablado con los presidentes autonómicos para informarles de la iniciativa, por lo que ha desmentido que las comunidades no lo supieran. Según las previsiones, los refugiados pasarán unas dos noches en estos centros hasta su reubicación definitiva. Les asistirán distintos derechos como asesoramiento jurídico, psicológico y se les facilitarán la enseñanza del español. Además, ha subrayado el ministro, podrán trabajar en España "de inmediato", ya que "de forma sumaria" se les dará acceso al mercado de trabajo durante un año renovable hasta tres. "Tenemos recursos estatales que son los que financian estos programas, y espero que haya también fondos europeos, como los ha habido específicos para Canarias y Ceuta", ha explicado. Este plan de acogida no solo es para los ucranianos, sino que se extenderá a "los no ucranianos" que residieran en el país y hayan salido por la guerra, así como a la ucranianos que se estuvieran en España como turistas y estudiantes. "Somos el primer país que ha hecho esta respuesta tan solidaria", ha subrayado Escrivá, quien ha destacado que en el plan de acogida contarán con la ayuda y solidaridad de la sociedad civil, empresas, ayuntamientos y comunidades autónomas. En cuanto a la prohibición de Estados Unidos de importar gas y petróleo de Rusia, el ministro ha asegurado que esta medida tendrá sin duda "efectos económicos" que son "muy inciertos en estos momentos", aunque "España va a ser en principio menos afectada que otras economías".