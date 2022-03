El presidente de Perú pide "más acción, menos discusión" en su país

Lima, 9 mar El presidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció este miércoles al Congreso por haber otorgado el voto de confianza al gabinete de ministros que preside el jurista Aníbal Torres y pidió que en su país haya "más acción, menos discusión". Castillo aludió, de esa manera, al enfrentamiento político que protagonizan el Ejecutivo con el Legislativo, que domina la oposición, desde que comenzó su mandato, el pasado 28 de julio. "Demostremos al pueblo que podemos gobernar democráticamente y que por medio de la concertación política, lograremos responder a los grandes desafíos de nuestro país. Más acción menos discusión", señaló el gobernante en un mensaje publicado en Twitter. El gabinete de ministros que preside Torres recibió durante la madrugada de este miércoles el voto de confianza del Congreso, horas después de que un sector de la oposición parlamentaria presentara una moción que plantea destituir a Castillo por una presunta "incapacidad moral". Durante una sesión plenaria que se extendió durante más de nueve horas, el gabinete de ministros fue duramente criticado por legisladores opositores, aunque finalmente obtuvo 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. De esa manera, el Congreso dio luz verde a la continuidad del gabinete designado por Castillo en febrero pasado, el cuarto en menos de ocho meses de gestión, aunque el tercero no llegó a pedir la confianza porque quien lo encabezaba, el congresista Héctor Valer, renunció a los pocos días de asumir el cargo por las denuncias en su contra de presunta violencia familiar. Al respecto, el primer ministro Torres también agradeció este miércoles en Twitter el voto de confianza y aseguró que Perú necesita que todos trabajen "unidos para salir adelante". Remarcó que ha recibido la aprobación del Legislativo con "el firme compromiso de seguir construyendo consensos por nuestro pueblo". En posteriores declaraciones en la emisora RPP, Torres afirmó que las criticas que se hacen al Gobierno "siempre son bienvenidas" y anunció que "se va a hacer una evaluación" sobre la continuidad de algunos ministros que son cuestionados por la oposición. "Tenemos que escuchar las críticas, tanto de los que nos apoyan como de la oposición y si es necesario hacer correcciones, hay que hacerlo, pero por otro lado el Congreso tiene la facultad constitucional de la censura", remarcó. El primer ministro también admitió que "es verdad" que el Ejecutivo ha "cometido errores", pero remarcó que estos "se están corrigiendo". Sostuvo que se "están creando todas las condiciones para incentivar la inversión privada y pública", tras conocerse que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtiera que el decrecimiento de ese sector económico durante los últimos meses es por responsabilidad del Gobierno. Al referirse a la crisis política que afronta el país, afirmó que está buscando alcanzar un consenso entre las diversas fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo, pero "hay dos o tres fuerzas que no van a apoyar de ninguna manera". "No quieren conversar de ninguna manera y son los que no reconocen el triunfo de Castillo, eso es un hecho conocidísimo. La población sabe sobre eso, no puede existir ninguna duda. Ellos lo único que persiguen es la vacancia", indicó. Se refirió, de esa manera, al partido ultraderechista Renovación Popular, que busca impulsar la destitución del gobernante, y al partido fujimorista Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori fue derrotada por Castillo en los comicios del año pasado. El Congreso deberá decidir en los próximos días si acepta a debate una moción de destitución "por incapacidad moral" presentada contra Castillo tras ser vinculado con presuntos casos de corrupción y otras acusaciones contra su gestión. Un sector de la oposición ya intentó impulsar en noviembre pasado una moción de vacancia contra el presidente, pero ese pedido no logró conseguir los 52 votos para ser admitido a trámite en el pleno del Congreso. EFE dub/laa