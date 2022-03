El Junior confía en 'Cariaco' González para buscar un buen marcador ante La Equidad

Bogotá, 9 mar El Junior de Barranquilla visitará el jueves a La Equidad en Bogotá en el partido de ida de uno de los duelos colombianos de la primera fase de la Copa Sudamericana, en la que confiará en el buen momento que vive el venezolano Luis 'Cariaco' González para llevarse un resultado positivo de la capital. El Tiburón, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, completó el sábado, con un 3-1 contundente sobre el Unión Magdalena, tres victorias al hilo en la liga colombiana y tratará de extender esa racha ante un contrincante irregular que, a pesar de no vivir su mejor momento, es un rival difícil de vencer. El estratega argentino, exentrenador del América de Cali, contará para este partido con la base del equipo que juega en el torneo local y en el que sobresalen, entre otros, 'Cariaco'; el veterano portero uruguayo Sebastián Viera; el goleador Miguel Borja, mundialista con Colombia en Rusia 2018, y el central Jorge Arias. Igualmente, el técnico Cruz Real dejó entrever que reaparecerá en la convocatoria el extremo Jhon Pajoy, que está fuera de las canchas desde mayo del año pasado cuando en un partido de Copa Libertadores ante Fluminense se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Por otra parte, el técnico argentino señaló que La Equidad es un equipo que "trata de buscar mucho equilibrio" y basa su juego en el "orden defensivo". "Maneja bien el tema de los contraataques y en Bogotá siempre intenta proponer más", aseguró a la prensa el martes. La Equidad, por su lado, viene en una racha irregular en la que, a pesar de haber conseguido cinco de los últimos nueve puntos disputados, no ha encontrado su mejor juego. Precisamente el sábado igualó 1-1 en casa con Patriotas, que ocupa el penúltimo lugar de la tabla. Sin embargo, el técnico Alexis García depositará sus esperanzas para este lance en el goleador Pablo Sabbag, que lleva tres dianas este semestre; el centrocampista uruguayo Pablo Lima, y el veterano Stalin Motta, el jugador con más partidos en la historia del club. El Junior es actualmente cuarto de la tabla de la liga colombiana con 18 puntos, mientras que La Equidad es décima con 13 unidades. Sin embargo, en esta llave eso no pesará y ambos equipos tratará de clasificar a la fase de grupos. - Alineaciones probables: La Equidad: Washington Ortega; Joan Castro, Yoiver González, Bleiner Agrón, Andrés Correa; Stalin Motta, Juan Alejandro Mahecha, David Camacho, Amaury Torralvo, Pablo Lima, y Pablo Sabbag. Entrenador: Alexis García. Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Homer Martínez, Yesus Cabrera, Edwuin Cetré, Luis 'Cariaco' González, Freddy Hinestroza, y Miguel Borja. Entrenador: Juan Cruz Real. Árbitro: El uruguayo Gustavo Tejera, asistido por sus compatriotas Andrés Nievas, Pablo Llanera y Anahi Fernández. Estadio: El Campín, de Bogotá. Hora: 19.30 hora local (00.30 GMT del viernes).