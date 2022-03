El alemán Schachmann, defensor del título, se retira de la París Niza

Redacción deportes, 9 mar El alemán Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe), ganador de las dos últimas ediciones de la París Niza, no tomará la salida en la cuarta etapa que se disputa este miércoles en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 13,4 km entre Domérat y Montluçon. Schachmann (Berlín, 28 años) decidió no salir en la cronometrada al sentirse enfermo desde el final de la etapa del pasado martes, de acuerdo con el equipo médico del Bora. "El corredor y el médico del equipo han decidido que lo mejor era abandonar la carrera y concentrarse en la recuperación para afrontar nuevos objetivos", comentó la formación alemana. También ha abandonado "La Carrera del Sol" por enfermedad el australiano Ben O'Connor, aquejado de fiebre, problema que según indica el equipo Ag2r Citrôen "no le permite continuar en una prueba tan exigente como esta". EFE soc/ea