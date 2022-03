Duque viaja a Washington para su primer encuentro bilateral con Biden

Bogotá, 9 mar El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó este miércoles a Washington para un encuentro mañana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, una cita considerada "trascendental" por su Gobierno y que tiene como propósito reafirmar "su condición de aliados estratégicos". Duque será recibido por Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en lo que será la primera reunión bilateral de ambos, "que se da en un momento desafiante para la humanidad" por la guerra en Ucrania, señaló la Presidencia colombiana en un comunicado. En la agenda figuran asuntos como la defensa de la democracia, la lucha contra el narcotráfico, la crisis migratoria venezolana, el cambio climático, la transición energética, la reactivación económica, la profundización del comercio y la inversión bilateral, así como el apoyo a la Paz con Legalidad, nombre dado por el Gobierno a la aplicación del acuerdo de paz con las FARC. "La reunión de estos dos líderes tiene como telón de fondo la invasión de Rusia a Ucrania, frente a la cual Colombia se ratifica como socio firme de Estados Unidos en la promoción de la democracia en nuestra región y el mundo", agregó la información. La visita se produce tan solo tres días después de que Washington reconociera que una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Caracas el pasado fin de semana para sostener encuentros con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre "seguridad energética" en medio de la escalada de precios del petróleo por la guerra en Ucrania. El Gobierno de Duque, que lidera la oposición en América Latina al régimen de Maduro, al que no reconoce y con el que no tiene relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, no se ha pronunciado sobre ese acercamiento. RELACIÓN BICENTENARIA Colombia y Estados Unidos celebran los 200 años de haber establecido relaciones diplomáticas y, según el Gobierno de Duque, "avanzan firmemente en el propósito de llevarla hacia un nuevo nivel, consolidando a nuestro país como el principal aliado estratégico de Estados Unidos en la región". Pese a que Biden y Duque hablaron brevemente durante la cumbre del clima COP26 en Glasgow en noviembre pasado, hasta ahora no habían mantenido un encuentro oficial, aunque el presidente colombiano visitó Washington tanto en septiembre como en octubre del año pasado. Al terminar la reunión de mañana habrá una declaración conjunta en los jardines de la Casa Blanca, indicó el Gobierno colombiano. En su visita, Duque estará acompañado por la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Defensa, Diego Molano; Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, así como por la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA Según la Presidencia, en la reunión de mañana tendrá relevancia el cambio climático, tema en el que Duque ha puesto énfasis en sus recientes viajes internacionales en los que ha explicado su meta de lograr la carbononeutralidad de Colombia en 2050, la reducción de los gases de efecto invernadero en 51 % al 2030 y la ampliación del 30 % de las áreas protegidas terrestres y marinas este año. Duque también ha mostrado interés en que Colombia participe en la estrategia Build Back Better World o B3W (Construir Mejor el Mundo), lanzada en 2021 por Biden, que busca satisfacer las necesidades de infraestructura de los países de ingresos bajos y medios, afectados por la covid-19. "Creo que a raíz de las tensiones que se están presentando en Asia y que se están presentando también en Europa, pues es más claro que Estados Unidos tiene que buscar tener mucha más capacidad de producción en las Américas y, por supuesto, Colombia quiere ser uno de los países líderes en la implementación de esa estrategia B3W", manifestó Duque. A su regreso de Estados Unidos, el mandatario tiene previsto viajar a Santiago de Chile para asistir a la investidura de Gabriel Boric como presidente de ese país.