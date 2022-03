Djokovic entra en el sorteo del cuadro, pendiente de si EE.UU. le dará acceso

Chicago (EE.UU.), 8 mar El nombre del serbio Novak Djokovic, número 2 del ránking mundial, formará parte este martes del sorteo del cuadro principal del Masters 1.000 de Indian Wells, pese a que todavía se desconoce si el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, podrá entrar a Estados Unidos. "Novak Djokovic está en la lista de inscritos previos en el torneo, y por eso estará en el sorteo de este martes. Estamos en conversaciones con su equipo; sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento a través de un visto bueno del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para acceder al país", informó el torneo en un comunicado. "Daremos nuevas informaciones en cuanto sepamos más", agregó. La participación de Djokovic en el torneo californiano está envuelta en dudas, pues la regulación vigente en Estados Unidos impide el acceso de visitantes que no hayan recibido la vacuna contra el coronavirus. Djokovic, ganador de veinte títulos del Gran Slam, no pudo participar en el último Abierto de Australia al no estar vacunado. El torneo de Indian Wells se disputará del 8 al 20 de marzo.