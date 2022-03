Del Bosque: “No estamos ante una remontada imposible”

Madrid, 9 mar El español Vicente del Bosque, exentrenador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, analizó el partido entre el conjunto blanco y el París Saint-Germain de este miércoles, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que no se trata de “una remontada imposible” el darle la vuelta al 1-0 que lograron los galos en la ida. “Es la Copa de Europa… hoy no estamos ante una remontada imposible; está dentro de lo lógico el poder remontar”, comentó el extécnico durante la entrega de premios por parte de la empresa Dechoker, desarrolladora de dispositivos antiatragantamientos, a tres Guardias Civiles onubenses que salvaron la vida de un niño que se había atragantado con un caramelo. Un Del Bosque que se mostró confiado por el nivel mostrado por el Real Madrid a lo largo de la temporada: “Si se parece al Real Madrid que este año está jugando, lo normal es que pueda doblegar al PSG. Pero esto es fútbol, no se puede presumir de nada, pero el Real Madrid es un equipo muy buen hecho con un muy buen entrenador y seguro que nos dan una gran alegría”, valoró. El ganador de una Copa del Mundo, una Eurocopa, dos Ligas de Campeones y dos Ligas como entrenador ensalzó también el nivel y el espectáculo que brindaron Liverpool e Inter de Milán ayer martes. “Fue un claro ejemplo de cómo jugar un partido, se jugó cerca de 70 minutos y esto es lo que debiera ser el fútbol. No es solo bueno que ganemos (el Real Madrid), también que demos el mejor espectáculo posible”, aseguró. Vicente del Bosque, embajador de Dechoker, también recibió un premio por su labor de concienciación a la vez que entregó sendos reconocimientos a los Guardias Civiles Francisco Castillo, Rubén González y Jesús Ramírez.