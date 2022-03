Cubanos se manifiestan en la embajada panameña por el visado de tránsito

La Habana, 9 mar Cientos de personas se manifestaron este miércoles frente a la embajada de Panamá en Cuba tras el anuncio del país centroamericano de solicitar un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a la isla. Durante la mañana, la policía cubana acordonó los alrededores de la representación diplomática cuando las personas comenzaron a aglomerarse en el perímetro de la zona, específicamente en un parque cercano. El anuncio se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá el martes y entró en vigor ese mismo día pero tomó por sorpresa a muchos cubanos que ya tenían billete en mano. Según la medida, los insulares deben pedir el visado de tránsito (con un coste de 50 dólares) al menos 15 días antes de su viaje. Horas más tarde, la embajada rectificó en un comunicado difundido en redes sociales y aseguró que el decreto se aplicará a partir del 13 de marzo. Sin embargo, advirtió que quienes tengan un vuelo de esa fecha en adelante tendrán que reprogramar su viaje para poder solicitar el documento dentro del tiempo establecido. Este nuevo requisito para los cubanos funcionará durante los próximos tres meses, de acuerdo con el Gobierno panameño. La decisión panameña se suma a la de otros países de América Latina en los últimos meses. El más reciente fue Costa Rica, el pasado febrero, y previamente Colombia pausó las nuevas solicitudes en su consulado. Las autoridades del país sudamericano admitieron que se había registrado un importante incremento en las solicitudes. Desde que Nicaragua anunció en noviembre que no solicitaría visado a los cubanos, se ha registrado un aumento en el tránsito de ciudadanos de la isla que buscan emigrar a los Estados Unidos. Las aerolíneas regionales también empezaron a tomar medidas ante esta situación. El mismo día del anuncio colombiano, la aerolínea panameña Copa Airlines suspendió temporalmente la venta de billetes hacia Nicaragua. La decisión se tomó porque “había poca disponibilidad”, según confirmaron fuentes de la aerolínea a Efe. Por su parte, la estatal Empresa de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA) de Cuba anunció en febrero que Aruba Airlines conectará la isla con Nicaragua con un vuelo diario, uniendo distintas ciudades. Muchos analistas apuntan como principal motivo para emigrar la grave crisis económica que atraviesa el país. La combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones del embargo económico que aplica el Gobierno de Washington al país caribeño y los errores en la gestión macroeconómica han generado escasez de productos básicos, carestía, la dolarización parcial de la economía y una gran inflación. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. refieren que en enero pasado, último mes del que se tienen registros, se detuvo a 9.827 inmigrantes cubanos, cerca de 13 veces más que los 732 del mismo mes de 2020. La cantidad de migrantes cubanos irregulares devueltos al país desde Estados Unidos, México y Bahamas es de 861 en lo que va de año, informaron medios locales. El medio oficial Cubadebate responsabilizó este miércoles a Washington. “Este hecho y otros producidos recientemente confirman la creciente politización del tema migratorio por parte de los Estados Unidos, cuyas autoridades no han cumplido los acuerdos migratorios de 1984 y 1994 que establecen la entrega de no menos de 20.000 visas anuales para ciudadanos cubanos”, criticó. EFE int/rmo/cfa (foto) (video)