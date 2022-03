Colombia se tiñe de morado y verde para recordar que la lucha feminista sigue

Bogotá, 8 mar La celebración por la despenalización del aborto tiñó este martes a Colombia de morado y verde, donde miles de mujeres se concentraron en Bogotá y en otras ciudades del país para recordar que la lucha feminista continúa y que siguen existiendo derechos por conquistar. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las colombianas salieron a las calles para decir: "existimos". "Yo estuve cuando eliminaron el delito del aborto", rezaban muchas de las pancartas presentes en la marcha, en referencia a la decisión de la Corte Constitucional colombiana del pasado 21 de febrero de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Las pañoletas verdes y moradas, los colores distintivos del derecho al aborto y del feminismo, formaron una marea en las cabezas y los cuellos de miles de mujeres que recuerdan que a pesar de esta decisión sobre el aborto quedan mucho trecho por recorrer. También muchos de los mensajes estuvieron marcados por un mensaje de unión en la región latinoamericana, haciendo referencia a la ola verde que ha logrado conquistar derechos en varios países de esta parte del mundo y de defensa de una "América Latina feminista". "Reivindicamos, marchamos, celebramos y exigimos, pero juntas", relató a Efe Natura High, activista y miembro de "Somos un rostro colectivo", organizadora de la manifestación de este martes, quien a su vez resalta la participación de "la primera ambulancia abortera de América Latina y del Caribe", que las colombianas llevan sacando desde el 28 de septiembre. DIGNIDAD, JUSTICIA Y MEMORIA Desde el Centro de Memoria Histórica de la capital colombiana, las feministas recorrieron las calles del centro de Bogotá, encabezadas por esta ambulancia que representa el aborto libre y seguro al que ya pueden optar las colombianas, hasta llegar a la Plaza La Hoja, donde con un concierto llegó a su fin este "estallido popular feminista". La marcha de este 2022 tuvo tres paradas: dignidad, justicia y memoria. Con la primera parada, dignidad, las mujeres reconocieron el trabajo doméstico, mientras que en la siguiente parada, frente a la Fiscalía de la Nación, exigieron acabar con la impunidad y actuar contra la violencia por razón de género, para por último recordar a todas las mujeres asesinadas en la última parada. "Todos los años caminamos las calles exigiendo y visibilizando nuestro trabajo. Las mujeres sostenemos y transformamos el mundo, es algo que no pueden negar, especialmente tras la pandemia, en la que las mujeres fuimos las más vulneradas", aseveró la activista. "Somos libres (en referencia a la despenalización del aborto), estábamos esperando esta libertad, pero vamos a seguir avanzando en la autonomía de nuestros derechos", alertó Natura. NEGRA Por primera vez este año estuvo presente un bloque afrodescendiente, a través del cual las mujeres negras colombianas defendieron un feminismo "antihegemónico" y "antirracista". "Las mujeres y las disidencias sexuales negras decidimos armar un bloque antirracista porque durante años no nos hemos sentido recogidas en el movimiento feminista blanco y hegemónico", explica a Efe Nelly Mosquera, militante del proceso de juventudes negras. Un grupo de mujeres rurales y de los territorios colombianos se unieron, con pañuelos distintivos amarillos, para recordar a las mujeres afro asesinadas "con el fin de hacer un grito manifestando nuestro cansancio de la no aceptación dentro del feminismo blanco". Es la primera vez que se organiza un bloque antirracista, desde el que demandan que se respeten sus derechos en los territorios, que se las acepte en los lugares de trabajo y en los de toma de decisiones, "donde nos han invisibilizado", denuncia Mosquera. LAS MÁS JÓVENES TOMAN LAS CALLES "Estamos muy de acuerdo con que el aborto sea legal, con que la maternidad sea deseada, romper con el machismo y el patriarcado. Esta no es una generación de mujeres contra hombres, sino una donde todos unidos podamos vencer al patriarcado", explica a Efe Daniela, una joven de 16 años. Daniela, que es la primera vez que asiste a una marcha feminista, considera que la eliminación del delito del aborto "es el primer paso, uno importante que desde hacía mucho tiempo se debía dar, pero sigue quedando pendiente acabar con las desigualdades que siguen existiendo". Según la joven, antes no se había unido a estas concentraciones porque "no conocía mucho de estas marchas y tenía prejuicios de que podían ser peligrosas", pero hoy decidió salir a gritar por sus derechos y confirmó que se sintió segura. Laia Mataix Gómez