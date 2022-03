Biden celebra la liberación de dos estadounidenses presos en Venezuela

Washington, 9 mar El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este miércoles la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que estaban "injustamente" detenidos en Venezuela, después de que su Gobierno entablara negociaciones con Caracas. En un comunicado emitido a medianoche, Biden celebró la "vuelta a casa" de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández, que "podrán abrazar a sus familias una vez más". "Estos hombres son padres que perdieron un tiempo precioso con sus hijos y con todo el mundo a quien aman, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia", aseguró el presidente. Poco antes, una ONG venezolana había confirmado la liberación de Fernández, un ciudadano cubanoestadounidense detenido en febrero de 2021 en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, y que según Biden fue arrestado "por cargos espurios". Cárdenas, por su parte, es un exdirectivo de Citgo -filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en EE.UU.- que estuvo detenido cuatro años y cuatro meses en Venezuela tras ser acusado de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Se desconoce si Venezuela liberará también a los otros cuatro exdirectivos y al expresidente de Citgo que fueron detenidos junto con Cárdenas, según una fuente estrechamente relacionada con el caso que habló con Efe. La liberación se produjo tres días después de que viajara a Caracas una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el asesor presidencial Juan González, que se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además de la situación de los exdirectivos de Citgo, las conversaciones se centraron -según la Casa Blanca- en la "seguridad energética" global, en un contexto de fuerte subida de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. Según informaciones de prensa, para hacer frente a esa situación, el Gobierno de Biden estudia levantar parte de las sanciones al sector petrolero de Venezuela que impuso su predecesor, Donald Trump (2017-2021). Fuentes oficiales estadounidenses consultadas por el diario The New York Times negaron que la liberación de los dos presos en Venezuela formara parte de un acuerdo para que ese país retome sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Biden tampoco hizo mención en su comunicado a la posibilidad de relajar las sanciones a Venezuela, una opción que la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente y que ha generado críticas del influyente senador demócrata Bob Menéndez. El mandatario estadounidense aseguró que seguirá luchando por la liberación de "todos los estadounidenses que siguen detenidos injustamente" en "Venezuela, Rusia, Afganistán, Siria, China o Irán".