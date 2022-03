Avión que transportaba a Trump hizo aterrizaje de emergencia el sábado

Miami, 9 mar Un avión que el fin de semana transportaba al expresidente de Estados Unidos Donald Trump rumbo a su residencia en Florida debió hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Luisiana, en el Golfo de México, informaron este miércoles medios estadounidenses. El hecho ocurrió poco antes de las 11 de la noche del sábado (04.00 GMT del domingo), cuando a causa de una falla técnica en una de las cuatro turbinas la aeronave privada que había despegado desde el aeropuerto internacional de Nueva Orleans con el exmandatario a bordo debió retornar informa Politico, que cita fuentes familiarizadas con el hecho. EFE consultó con dos portavoces del Comité Nacional Republicano (RNC), pero no se pronunciaron. Uno de ellos dijo: "no tenemos nada que agregar a la información ya publicada". El problema en una de las turbinas surgió cuando llevaba en el aire entre 20 y 30 minutos. El sábado Trump participór en un evento privado de recaudación de fondos del Partido Republicano en el Hotel Four Sessions de Nueva Orleans, donde dio un discurso de unos 90 minutos en el que volvió a dar pistas de su posible candidatura en 2024. Según Político, una vez que la nave volvió al aeropuerto de Nueva Orleans, miembros del Comité Nacional Republicano lograron conseguir a través de un donante otro avión para Trump, quien finalmente llegó a las tres de la madrugada del domingo a Palm Beach, en el sur de Florida, donde está ubicada su residencia Mar-a-Lago. De acuerdo a la web especializada Simplyflight.com, el avión privado de Trumo es un Boeing 757, con una letra T grande en su cola y el apellido Trump en uno de sus lados. EFE lce/ ar