Apple TV+ prepara un documental sobre Lewis Hamilton

Los Ángeles (EE.UU.), 9 mar Apple TV+, la plataforma televisiva de la compañía tecnológica, prepara un documental sobre la vida del piloto Lewis Hamilton, campeón de siete temporadas de Fórmula 1 con 103 victorias en Grandes Premios. En su apuesta por el mercado del entretenimiento, Apple está apostando por las películas sobre leyendas del deporte, pues el 22 de abril estrenará "They Call Me Magic", sobre la vida del baloncestista Magic Johnson. En un comunicado, la empresa avanzó que su documental narrará los comienzos de Hamilton, en el seno de una familia humilde y su compromiso con asuntos sociales, como la discriminación racial y la crisis climática. Apple está invirtiendo mucho dinero en su catálogo televisivo y cinematográfico para hacerse un hueco en una industria dominada por Netflix y HBO. El martes, su consejero delegado, Tim Cook, dedicó los primeros minutos de una presentación de productos a su plataforma televisiva, cuyo catálogo se agrandará este 2022 con títulos como "WeCrashed", protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, y "Killers of the Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Además, ha logrado entrar en la carrera de los Óscar con "CODA", una cinta que adquirió en el Festival de Sundance por 25 millones de dólares y que está entre las favoritas al premio. Asimismo, el servicio se apuntará a los eventos en directo y comenzará a retransmitir competiciones de béisbol en EE.UU., México, Canadá, Australia, Brasil, Japón, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. EFE romu/ssa