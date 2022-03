Aplazan la audiencia del diputado dominicano acusado en EEUU de narcotráfico

Miami, 9 mar El juez Roy K. Altman de Miami accedió a aplazar una audiencia del caso por narcotráfico contra el diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, para que la Fiscalía y la defensa puedan analizar con tiempo un informe sobre la salud mental del acusado con vistas a determinar si puede afrontar un juicio. La audiencia fue aplazada del 28 de marzo al 5 de abril, según documentos judiciales consultados por Efe. La defensa de Gutiérrez Díaz pidió en enero pasado que el acusado fuera sometido a una evaluación de salud mental por un psiquiatra o un psicólogo de la Oficina de Prisiones para determinar si es competente para afrontar un juicio. El juez aceptó la petición y ordenó el 19 de enero que se hiciera la prueba a Gutiérrez Díaz, el cual ha sido dos veces puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio desde diciembre, según ha señalado su abogado defensor, Dennis Urbano, a medios locales. La doctora Carmen Rodríguez, que está realizando la evaluación a Gutiérrez Díaz, comunicó que no le es posible terminarla antes del 29 de marzo, razón por la cual ambas partes pidieron más tiempo al juez. En el documento con fecha del 3 de marzo en el que la defensa y la Fiscalía pidieron aplazar la audiencia del 28 de marzo destacaron que los otros tres acusados en este caso, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, hermano de Miguel Andrés, y los hermanos Endy de Jesús y Danny Núñez Mármol se han declarado ya culpables. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, al que, al día de hoy, la web de la Cámara de Diputados de República Dominicana sigue incluyendo como diputado, fue detenido el 18 de mayo de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Miami, adonde llegó para asistir a la graduación de su hijo aparentemente sin saber que un gran jurado de Miami había formulado en marzo de 2021 acusaciones contra él por narcotráfico. En una de sus comparecencias ante el juez, el exlegislador se declaró no culpable de los delitos de los que está imputado. De acuerdo con la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, desde aproximadamente 2014 y hasta 2017 Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico trasnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos y distribuía cocaína. Según la acusación, la droga llegaba a EE.UU. oculta en cajas de alimentos frescos a bordo de barcos mercantes o en yates propiedad del acusado. Gutiérrez Díaz fue uno de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) más votados y tiene al menos tres empresas en la provincia dominicana de Santiago, desde donde coordinó su salto a la política, según informó en su día el periódico del país caribeño Listín Diario. De acuerdo a ese medio, en esa provincia era conocido como un "prospero empresario del sector inmobiliario" y estaba vinculado también el sector de la construcción, pero no había hecho carrera política antes de ser escogido diputado en las pasadas elecciones. EFE ar/abm