Alimpijevic: "Hemos hecho un gran partido ante un gran rival"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar El entrenador del Frutti Extra Bursaspor, Dusan Alimpijevic, ha felicitado al Gran Canaria por el triunfo ante su equipo (87-81) y ha destacado que, "a pesar de los problemas", sus jugadores "han hecho un gran partido ante un gran rival". "Aún con el viaje y los problemas de calendario, hicimos un buen partido", ha recalcado. "El segundo cuarto fue muy importante, porque demostramos fuerza y carácter. Hay que decir que no fue fácil confeccionar la expedición para este encuentro, por lo que tuvimos que incluir a un jugador que ni siquiera había podido entrenar con nosotros", ha explicado. El técnico serbio ha subrayado que "esta es la situación". "No me quejo, pero lo tenía que explicar. Al final del día debemos estar contentos pese a los problemas", ha resumido. Por último, Alimpijevic ha expresado su malestar por el tiempo muerto que decretaron los colegiados para su equipo a falta de 2:30 para el final cuando el propio técnico no llegó a solicitarlo: "No lo entendí. Y debo decirlo, porque me han quemado un tiempo muerto. Tal vez soy joven, pero no estúpido para pedirlo en esa situación". EFE 1011043 dhr/jmr/plv