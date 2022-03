112-97. Los Warriors fulminan a los Clippers

Andrea Montolivo Redacción deportes (EE.UU.), 8 mar Los Golden State Warriors pusieron fin este martes a su racha de cinco derrotas consecutivas con un autoritario triunfo por 112-97 contra Los Ángeles Clippers, empujados por los 21 puntos de Jonthan Kuminga y los 20 de Klay Thompson. En un día poco brillante de Steph Curry, quien terminó con quince puntos y un modesto uno de seis en triples, Thompson dirigió a unos Warriors en los que también emergió Jordan Poole, con veinte puntos y cuatro triples. Los Warriors, que no ganaban un partido desde el pasado 24 de febrero, se reencontraron con la victoria en el Chase Center y confirmaron su tercera posición en la Conferencia Oeste. Lo hicieron frente a unos Clippers en un pésimo día en los tiros (33 de 93), que cayeron tras cinco victorias consecutivas y se quedaron octavos. El francés Nicolas Batum, con 17 puntos, fue el mejor anotador para el equipo de Los Ángeles, que echó de menos a sus líderes Kawhi Leonardo y Paul George, ambos bajas de larga duración. LA INCURSIÓN DE WILL FERRELL Los prolegómenos del partido de San Francisco estuvieron marcados por la incursión del actor Will Ferrell, disfrazado del personaje Jackie Moon de su película "Semi-pro", quien calentó entre risas con los demás jugadores. Gran amigo de Klay Thompson, Ferrell "ayudó" al jugador de los Warriors en su calentamiento en los tiros de tres puntos y consiguió él mismo una canasta desde el centro de la cancha que provocó los aplausos de los espectadores del Chase Center. LOS CLIPPERS, 12 DE 46 EN TIROS EN 24 MINUTOS Ambos equipos arrancaron lentamente, pero tras un primer cuarto con puntuación muy baja (21-21), los Warriors aumentaron el nivel y, con un baloncesto brillante, rápido y variado, castigaron la pasividad de los Clippers, todavía sin Kawhi Leonard ni Paul George. Steph Curry, con 11 puntos, alimentó la fuga de los Warriors y Jordan Poole, con un sobresaliente segundo cuarto en el que anotó 13 puntos y convirtió tres triples de tres, remató para darle al equipo de Steve Kerr una ventaja de 18 puntos al descanso. Los Clippers perdieron 15-33 el segundo período y lo terminaron con un doce de 46 en tiros y cuatro de veinte en triples. Demasiado poco para contener el hambre de revancha de los Warriors, que no ganaban un partido desde el pasado 24 de febrero, cuando doblegaron a los Portland Trail Blazers. LOS WARRIORS, SIN PIEDAD Con Nicolas Batum como única baza, los Clippers intentaron cambiar la dinámica en la segunda mitad, pero volvieron a ser condenados por sus pésimos porcentajes en los tiros. Y los Warriors no tuvieron la más mínima piedad. Arrancaron el tercer período con dos triples consecutivos y siete rápidos puntos de Wiggins, unidos a otros siete consecutivos de Jordan Poole, le dieron a los de Steve Kerr una ventaja de 25 puntos con doce minutos por jugar. No le faltó compromiso a los Clippers. De los 25 puntos de desventaja consiguieron acercarse hasta los once puntos con tres minutos por jugar en el cuarto período, pero, en un día poco brillante para Curry, Kaly Thompson fue quien enseñó el camino con canastas clave para frustrar la remontada rival. Él y un Kuminga contundente, con hasta un triple para restablecer el más 18 en el 109-91, pusieron fin al partido y a la mala racha de los Warriors. EFE am/amd