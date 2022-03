Vinícius: "Va a ser la noche de Champions más importante"

Madrid, 8 mar El brasileño Vinícius Junior está convencido de que para dar la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG "no va a ser hacer solo un buen partido", pidió máximo apoyo desde la grada del Santiago Bernabéu en la que apuntó "va a ser la noche de Champions más importante". "El apoyo de nuestra gente va a ser una de las claves, como si fuese una parte más de la táctica o un jugador más. El PSG es un equipo fantástico y si queremos remontar yo tendré que ser el doble, Karim el doble, Luka el doble… No nos va a servir hacer solo un buen partido. Vamos a tener que ser algo más que buenos", dijo en una entrevista a la revista Madridista Real. "Ya he vivido muchas noches de Champions con el Madrid pero si nos fijamos bien en mi historia, esta va a ser la más importante. Hubo noches muy bonitas para mí pero algunas fueron en el Di Stéfano sin público. Estoy deseando que llegue porque puede ser mágica para nuestra afición", añadió. Entre los sueños por cumplir de Vinícius está conquistar el título que todo futbolista desea. "Ganar la Champions con el Real Madrid sería algo maravilloso. El club tiene 13 y de verdad que no entiendo cómo lo ha podido conseguir porque sé muy bien lo difícil que es esta competición". Echó la vista atrás 'Vini' y reflexionó sobre su progresión después de tres temporadas y media en el Real Madrid. Humilde, dejó claro que no se considera una estrella y que sigue aprendiendo cada día de los futbolistas que le rodean y los consejos de Carlo Ancelotti. "Parece que fue ayer cuando llegué. El tiempo pasa muy rápido y en el Madrid mucho más rápido. No hay tiempo para otra cosa que no sea competir o prepararte para competir. No quiero ponerme ni notas ni metas", admitió. "Yo no me considero ninguna estrella. Este vestuario está lleno de campeones de Champions y de todos los títulos posibles. Estrellas son Marce, Case, Luka, Nacho, Toni, Karim… Yo a su lado no soy ninguna estrella, soy un jugador que aprende lo que puede de ellos", añadió. En su temporada más goleadora, el delantero brasileño apunta a los consejos de su actual entrenador como una de las claves del cambio en la definición. "El míster me da muchos consejos y el de la tranquilidad a la hora de elegir la mejor opción ha sido uno de los más importantes. Yo no creía posible compaginar mi velocidad y jugar al límite con la tranquilidad, pero me está enseñando que sí es posible. Entrenar a sus órdenes es una lección diaria". Dedicó elogios Vinícius al jugador con el que forma la pareja de moda del Real Madrid, el francés Karim Benzema. "Es el mejor del mundo. Tiene un dominio del juego que es increíble. Sabe siempre lo que hay que hacer y elige lo mejor para que la jugada acabe bien, sin importar si la tiene que acabar él o su compañero. Yo me compenetro muy bien con él y creo que estamos haciendo buenas cosas juntos". Ante los peores momentos que atravesó cuando erraba numerosas ocasiones, el brasileño apuntó al "trabajo, seguridad en uno mismo, estar abierto a los consejos de los mejores y amor propio", como las claves para crecer. Y apuntó como un "sueño" jugar en el nuevo estadio Santiago Bernabéu cuando esté acabada su reestructuración. "Me encanta y sueño con poder jugar en un campo que será mucho más que un campo". Por último, en clave selección, Vinícius enfoca el Mundial como uno de sus objetivos primordiales. "La competencia en la selección de mi país es muy grande y nada te puede asegurar un puesto. Brasil tiene muchos de los mejores del mundo. Creo que se están haciendo muy bien las cosas y que podemos formar un gran equipo para el Mundial. Tenemos que conseguir primero la clasificación porque eso no está logrado. Hay que respetar a todos los rivales, que tienen las mismas ganas que nosotros de llegar al Mundial", sentenció. EFE rmm/ea