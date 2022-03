Una ONG denuncia ataques a mujeres tribales de la India por defender sus tierras

Nueva Delhi, 8 mar Las mujeres de las comunidades tribales de la India están siendo "siendo golpeadas, arrestadas, violadas, encarceladas y asesinadas" por defender sus tierras contra un proyecto minero que pone a millones de personas en peligro de expulsión de sus hogares en la India, denunció este martes la ONG Survival International. Estas mujeres "están jugando un papel central en la resistencia a la destrucción de sus tierras por parte de la minería, y están siendo golpeadas, arrestadas, violadas, encarceladas y asesinadas a causa de ello. Sus atacantes casi siempre actúan con impunidad", apuntó la organización en un informe. Según esto, cerca de 57 millones de personas de comunidades originarias podrían perder sus hogares a causa de un proyecto de explotación minera que aumenta la producción de carbón a mil millones de toneladas anuales en seis estados de la India, entre los que se encuentran los orientales de Odisha, Bengala, Jharkhand y Chhattisgarh, el central Madhya Pradesh, y el occidental Maharashtra. Los "adivasis", como se denomina en colectivo a los miembros de comunidades tribales de la India, constituyen apenas el 8,6 % de los 1.350 millones de habitantes de la India, según el último censo de 2011, aunque en Jharkhand representan un 26,2 % de la población. AGRESIONES A MUJERES Las mujeres adivasi que defienden las tierras y los derechos de sus comunidades "son objeto de ataques tanto por su resistencia como por su género", esto se traduce en "altas tasas de abusos sexuales hacia ellas en los distritos con altos niveles de minería y movimientos de resistencia", sostuvo Survival. Además "enfrentan a amenazas adicionales de violencia sexual, desnudadas en público, atacadas con ácido y difamadas", añadió en el documento. De acuerdo con los datos y denuncias recabados por la organización internacional, desde la llegada al poder en 2014 del primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, el número de mujeres activistas acusadas de "sedición" casi se ha triplicado. Es el caso de la activista india Hidme Markam, que fue detenida el año pasado durante un evento por el Día Internacional de la Mujer en Chhattisgarh, por supuestamente adoptar una postura "activa y pública de resistir la explotación minera de un sitio sagrado para su pueblo". También Kuni Sikaka fue atacada y arrestada por defender una montaña sagrada de su pueblo, y posteriormente presentada frente a los medios de comunicación como una "insurgente", señaló Survival. "El Gobierno de Modi está violando nuestros derechos constitucionales y está tratando de vender cada centímetro de nuestras tierras, montañas y ríos. El pueblo adivasi no está a salvo, tampoco sus tierras ni sus territorios. Cada centímetro de nuestras tierras está siendo entregado a corporaciones", indicó en el informe una las líderes de la defensa de la tierra tribal de Jharkhand, Dayamani Barla. "No vamos a renunciar a las violaciones que nos infligen. No seremos fácilmente intimidadas. Seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos y se satisfagan nuestras necesidades. Nuestro coraje no ha decaído. Es una batalla larga, pero estamos listas", sentenció por su parte la activista Indu Netam, líder de una comunidad tribal en Chhattisgarh.